به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، جواد اوجی ظهر امروز (یکشنبه ۱۴ اسفندماه) در نشست مشترک با رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به سرمای بی‌سابقه امسال در فصل زمستان و تلاش شبانه‌روزی کارکنان صنعت نفت برای تأمین امنیت انرژی ۲۶ میلیون مشترک گاز در سراسر کشور اظهار کرد: سوخت‌رسانی به بیش از ۱۰۰ نیروگاه کشور، همچنین صنایع عمده بخش دیگری از وظایف مهم همکاران من در وزارت نفت در فصل سرما بوده است، ضمن اینکه بنزین، گازوئیل و سی‌ان‌جی مورد نیاز کشور امسال به‌خوبی تأمین شد ه است و و به‌زودی گاز مایع هم به سبد سوخت بخش حمل و نقل افزوده می‌شود.

وی با بیان اینکه در ابتدای دولت سیزدهم، متأسفانه وزارت نفت با شماری مشکلات و تخلفات در بخش‌های مختلف روبه‌رو بود، گفت: از میان همه مشکلات موجود در همان زمان، بحث ناترازی ۲۵۰ میلیون مترمکعبی گاز مطرح بود که با توجه به این موضوع بسیاری از داخل و خارج از سیستم دولت اعتقاد داشتند این موضوع مهم‌ترین چالش دولت سیزدهم خواهد بود.

وزیر نفت در ادامه به عدم تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بخش‌های بالادستی در سال‌های گذشته در وزارت نفت و ناترازی گاز اشاره و تصریح کرد: تا پایان برنامه ششم باید به تولید یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون مترمکعب گاز شیرین در روز می‌رسیدیم، در حالی که هم‌اکنون این مقدار تولید حدود ۸۳۰ میلیون مترمکعب گاز است. در زمستان سال ۱۳۹۹ برای نخستین بار ما شاهد قطعی‌های طولانی برق در کشور به‌واسطه کمبود گاز بودیم.

اوجی یادآور شد: در ابتدای آغاز به‌کار در وزارت نفت، مجموعه اقدام‌ها و راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدتی برای جبران ناترازی گاز در کشور در دستور کار قرار گرفت و الحمدالله با همت کارکنان صنعت نفت توانستیم زمستان پارسال و تقریباً زمستان امسال را با کمترین چالش و دغدغه پشت سر بگذاریم.

وی به وجود بیش از ۸۷ میلیون بشکه میعانات گازی ذخیره‌سازی‌شده روی آب در ابتدای آغاز به‌کار دولت سیزدهم به‌عنوان یکی دیگر از چالش‌های وزارت نفت اشاره و اظهار کرد: در آئین تودیع و معارفه بنده و وزیر وقت، ایشان به من گفتند مخزنی در خشکی و دریا نداریم که از میعانات گازی پر نکرده باشیم، این در حالی بود که ایران روزانه ۸۰۰ تا ۸۵۴ هزار بشکه میعانات گازی تولید می‌کند، در همان زمان از سوی وزارت نفت دولت دوازدهم برای رفع دغدغه ذخیره‌سازی پیشنهاد خرید ۱۲ فروند نفتکش غول‌پیکر به دولت داده شده بود.

وزیر نفت با تأکید بر اینکه در دولت گذشته با توجه به اندیشیده نشدن راهکاری برای ذخیره‌سازی و فروش میعانات گازی، دستور کاهش تولید ۵۰ تا ۸۰ میلیون مترمکعبی گاز در بخش بالادستی را داده بودند، ادامه داد: امروز که این گزارش را در سازمان بازرسی کل کشور ارائه می‌کنم، رقم میعانات گازی روی آب ایران به کمتر از ۲۰ میلیون بشکه رسیده است؛ این موضوع در افزایش فروش این محصول و به‌کارگیری بیشتر آن به‌عنوان خوراک در پتروشیمی‌های کشور همچون پتروشیمی نوری و بوعلی و پالایشگاه‌های کوچک ریشه دارد.

اوجی تصریح کرد: بر اساس آمارهای موجود در سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کل کشور، بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌های نظارتی کشور به همت کارکنان صنعت نفت، پارسال به همه تکالیف بودجه‌ای کشور عمل شد و امسال نیز تا به امروز بخشی قابل‌توجه از تکالیف بودجه‌ای محقق شده است.

وی گفت: فروش نفت ایران در ماه گذشته با توجه به تحریم‌ها قابل‌توجه است و انتظار می‌رود در ماه‌های آینده نیز افزایش یابد. منابع ارزی حاصل از این فروش نیز بر اساس رویه‌های موجود و قابل‌قبول خوشبختانه وصول شده به‌طوری که به جرأت می‌توانم بگویم این مقدار وصول حداقل ۲ تا ۲.۵ برابر وصول مطالبات ارزی سال‌های پیش است.

وزیر نفت به شرایط سخت تحریمی حاکم بر صنعت نفت که حتی نسبت به تحریم‌های سال ۹۷ دوران رئیس‌جمهوری ترامپ سخت‌تر است، اشاره و تصریح کرد: امروز با دیپلماسی انرژی و ترفندها و راهکارهایی که در قراردادهای فروش نفت خام به‌کار گرفته‌ایم، توانسته‌ایم حداقل مبالغی قابل‌توجه به سامانه‌های ارزی داخلی کشور همچون نیما تزریق کنیم، همچنین در ۱۱ ماه اخیر در بخش پتروشیمی نیز ۱۴ میلیارد دلار وصول درآمدهای ارزی انجام شده و به سامانه نیما و در سامانه تازه مبادلات ارزی تزریق شده است.

اوجی با بیان اینکه امروز دشمن به این نتیجه رسیده است اگر بتواند وزارت نفت را به‌عنوان بزرگ‌ترین تأمین‌کننده ارز و انرژی کشور فلج کند، می‌تواند به همه اهداف خود برسد، اظهار کرد: دشمن باید بداند این مملکت صاحب دارد و کارکنان صنعت نفت اجازه نخواهند داد امنیت تأمین ارز و انرژی کشور با مخاطره روبه‌رو شود.

وی درباره آخرین وضع پروژه‌های نیمه‌کاره‌ای که رفع‌کننده ناترازی گاز و جلوگیری از خام فروشی هستند نیز افزود: متأسفانه در سال‌های اخیر اقدام‌های مؤثری در بخش تولید فرآورده متناسب با افزایش مصرف داخلی در کشور انجام نشده است و امروز شاهد برابری تولید و مصرف در بخش فرآورده‌های نفتی و دغدغه‌های به‌وجودآمده حاصل از آن هستیم، اگر امروز تولید فرآورده در کشور بالا بود، به‌راحتی می‌توانستیم صادرات و وصول مطالبات حاصل از آن را بسیار راحت‌تر از نفت خام انجام دهیم.

وزیر نفت اجرای پروژه‌های نیمه‌کاره را اولویت اصلی خود در وزارت نفت اعلام کرد و گفت: برای نمونه پروژه بزرگ ایران ال‌ان‌جی در عسلویه را که بیش از هشت سال زیر باران و گرمای سوزان آن منطقه رها شده بود توانستیم فعال کنیم و هم‌اکنون بیش از ۷۰۰ نفر در این پروژه مشغول به‌کار هستند؛ بخش یوتیلیتی آن آماده شده و مخازن آن با ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی به‌زودی به بهره‌برداری خواهد رسید. پیش‌بینی می‌شود بخش شیرین‌سازی این پروژه اوایل سال آینده به بهره‌برداری برسد. واحد ال‌ان‌جی این پروژه نیز از بخش‌های مختلف در حال پیگیری است و تلاش می‌کنیم تا پایان این دولت به نتیجه برسد.

اوجی با تأکید بر اینکه همه میدان‌های مشترک نفت و گاز ایران در دریا و خشکی در این دولت تعیین تکلیف شده است، افزود: ۱۰۰ میلیارد دلار قرارداد و تفاهم برای تکمیل پروژه‌های بخش بالادستی و پایین‌دستی با شرکت‌های داخلی و خارجی امضای شده که از این رقم ۴۰ میلیارد دلار تفاهم‌نامه و ۴.۵ میلیارد دلار قرارداد با شرکت‌های روس امضا شده است. شایان ذکر است با توجه به مذاکرات اخیر به‌زودی شاهد تبدیل تفاهم‌نامه‌ها با این شرکت به قرارداد هستیم.

وی گفت: برای اصلاح الگوی مصرف و بهینه‌سازی مصرف سوخت وزارت نفت نزدیک به ۳۶ میلیارد دلار پروژه به شورای اقتصاد ارائه کرده و مصوبه آن را گرفته است، اما نکته مهمی که وجود دارد قانون ماده ۱۲ و اشکالات آن است. مذاکرات و مکاتباتی با مجلس شورای اسلامی در این خصوص انجام داده‌ایم و در آن قالب پیشنهادهای خوبی ارائه کرده‌ایم. اگر این ماده اصلاح نشود در بخش سرمایه‌گذاری پروژه‌های بهینه‌سازی دچار مشکل می‌شویم زیرا سرمایه‌گذار به‌صورت دلاری در این‌گونه پروژه‌ها حضور می‌یابد، در حالی که برای بازگشت سرمایه و سود خود باید در انتظار جمع شدن و فروش گازوئیل ۳۰۰ تومانی بماند. در طرحی که در قالب بودجه سال آینده و برنامه هفتم توسعه به مجلس ارائه شده، پیشنهاد شده در ازای سرمایه‌گذاری در این‌گونه طرح‌ها، به سرمایه‌گذار حواله سوخت بدهیم که این راهکار پیشنهاد بخش خصوصی نیز بوده است.

وزیر نفت درباره همکاری وزارت نفت و سازمان بازرسی کل کشور نیز تصریح کرد: یکی از دستگاه‌های نظارتی کشور که دقیق‌ترین و بهترین گزارش‌ها را از ما می‌خواهد، این سازمان است. گرچه خیلی از گزارش‌های خواسته‌شده این سازمان برمی‌گردد به عملکرد وزارت نفت در دولت گذشته، در بحث فسادستیزی تأکید داریم، ضمن آنکه دغدغه‌های کارشناسان این سازمان همواره سرفصل کار من و همکارانم بوده است.

اوجی اظهار کرد: هم‌اکنون ۱۷ راهکار و برنامه به غیر از راهکار قیمتی برای مهار مقدار مصرف سوخت مایع و گاز در دستور کار وزارت نفت قرار دارد. همکاران من با توجه به شدت مصرف انرژی در زمستان دغدغه کمبود گاز، در ایام نوروز دغدغه کمبود فرآورده‌های نفتی و تابستان دغدغه و استرس سوخت نیروگاه‌ها را دارند.

وی به عملکرد ضعیف وزارت نفت در سال‌های اخیر در حوزه منابع انسانی و ایجاد بی‌انگیزگی و مهاجرت نخبگان این صنعت اشاره و بیان کرد: دانش‌آموختگان دانشگاه صنعت نفت کشور در نامه‌ای که به مقام معظم رهبری نوشته بودند از استخدام نشدن خود شکایت کرده بودند؛ خوشبختانه توانستیم حدود ۹۰۰ نفر از این عزیزان را جذب کنیم، همچنین با پیگیری‌های انجام‌شده توانستیم بیش از ۳۶ هزار نفر از ایثارگران و فرزندان آنها را در وزارت نفت جذب کنیم و در مجموع رضایت‌مندی نسبی را میان کارکنان خود با انجام حمایت‌های رفاهی ایجاد کرده‌ایم.