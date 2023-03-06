تنهایی فاکتور اصلی افسردگی پس از زایمان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، دکتر «کاترین آدلینگتون»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه کالج لندن، می‌گوید: «ما متوجه شدیم که تنهایی در تجربیات مادران باردار و جدید مبتلا به افسردگی نقش اساسی دارد. افسردگی و تنهایی اغلب به هم مرتبط هستند و هر یک می‌تواند منجر به دیگری شود و این موضوع ممکن است به ویژه در مورد افسردگی پس از زایمان صادق باشد.»

آدلینگتون در ادامه افزود: «به دنیا آمدن نوزاد یک دوره گذار و تحول عظیم است که می‌تواند شامل از دست دادن ارتباط با افراد و شبکه‌های موجود، مانند همکاران کاری باشد. این تحقیق نشان می‌دهد که تنهایی یک خطر بزرگ برای مشکلات سلامت روان در دوران بارداری و برای تازه مادران است.»

برای رسیدن به این نتیجه، محققان گزارش‌های ۵۳۷ زن را در ۲۷ مقاله تحقیقاتی در چندین کشور بررسی کردند.

افسردگی از هر ۶ زن باردار ۱ نفر و سپس در سه ماه اول پس از تولد نوزاد ۱ زن از هر ۵ زن را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

افسردگی پس از زایمان در حالی که به طور قابل توجهی بر کیفیت زندگی والدین جدید تأثیر می‌گذارد، می‌تواند تأثیرات نامطلوب طولانی مدتی بر رشد فرزند آنها نیز داشته باشد.

افزایش حمایت خانواده می‌تواند به کاهش تأثیر سلامت روانی تنهایی بر مادران پس از زایمان کمک کند.

نویسندگان مطالعه خاطرنشان کردند که علل تنهایی شامل عدم تناسب اندام، گوشه گیری از خود، قطع ارتباط عاطفی و عدم دریافت حمایت کافی است.

محققان دریافتند که بسیاری از زنان پس از زایمان، قطع ارتباط ناگهانی با زندگی قبلی خود قبل از باردار شدن داشتند.

برخی گزارش کردند که آنچه آنها انتظار داشتند و آنچه در حمایت از طرف شریک زندگی، خانواده یا جامعه دریافت کردند، یکسان نبود.

به گفته محققان، کمک به زنان برای درک اینکه تنهایی در اوایل بارداری چقدر شایع است و چگونه می‌تواند منجر به مشکلات سلامت روان شود، و اینکه وجود چنین احساساتی اشکالی ندارد، می‌تواند راه مهمی برای کاهش تأثیر بیماری‌های روانی دوران پس از زایمان باشد.