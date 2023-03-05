به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل امروز در جمع فعالان صنفی در اتاق اصناف تهران با اشاره به اینکه دو سه هفته اخیر با تلاطم غیرقابل پیش بینی قیمت ارز مواجه بودند، اظهار کرد: این مسئله یک واقعیت است و ما نیز آن را تصدیق میکنیم که اصناف با ثبات قیمت روبرو نیستند. این واقعیت انکار ناپذیر است اما این مطلب را میخواهم بگویم که ما در ۱۰ سال گذشته نیز شاهد افزایش قیمت ارز بودهایم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: از وقتی که تحریمها شدت پیدا کرده است ما شاهد هستیم که قیمت ارز از ۳,۵۰۰ تومان افزایش یافت.
وی ادامه داد: این جهشهای اخیر حیرت آور بود و این در حالی است که در دولت سیزدهم شاید در مدت ۱۰ ماه نهایتاً دو هزار تومان قیمت ارز افزایش داشت، اما در روزهای اخیر افزایش قیمت شدید بود و حتی در روز تعطیل نیز شاهد افزایش قیمت بودیم.
حداد عادل تصریح کرد: تلاطم قیمت ارز ربطی به مسائل اقتصادی ندارد و یک مسئله آزار دهنده و تحریمی و توطئه آمیز از سوی دستهای آشکار و پنهان است که البته باید دولت با تدبیر این مسأله را حل کند.
وی افزود: همواره با شیب قیمت ارز مواجه بودهایم اما این شیب طی هفتههای گذشته افزایش داشت و امیدواریم این ثبات بازگردد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: هر چیزی بهایی دارد. استقلال هم هزینه دارد و این سختی که ملت ایران و مسئولان میکشند، بهایی است که برای استقلال میدهیم.
وی اضافه کرد: نمونه آشکار دخالتها، دستهای خبیث پنهان در ماجرای مسمومیت دختران دانش آموز است و ببینید که چه بساطی راه انداختهاند، به طوری که از وزیر خارجه آمریکا تا مقامات اروپایی تلاش میکنند که نشان دهند دولت ایران این کار را انجام میدهد و این حیرت آور است، لذا این کار توطئه گران برای سرگرم کردن مردم است.
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