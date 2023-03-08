فرایند گزینش و جذب نخبگان در وزارت علوم تسریع می شود

وحید حدادی اصل در گفتگو با خبرنگار مهردرباره حفظ و جذب نخبگان و ارائه تسهیلات و استفاده از ظرفیت آنان گفت: وزارت علوم متولی ارائه تسهیلات به نخبگان نیست ولی برنامه وزارت علوم، تحقیقات جذب این نخبگان به عنوان هیأت علمی است.

وی ادامه داد: با توجه به تمهیدات خاصی که توسط وزیر علوم تحقیقات و فناوری پیش بینی شده است، فرایند گزینش و جذب این نخبگان تسریع می‌شود و همچنین پیگیر تسهیلاتی مانند مسکن، وسیله نقلیه، حقوق خوب و موارد دیگر برای ارائه به نخبگان هستم.

رئیس مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم افزود: در زمینه جذب نخبگانی که از خارج از کشور باز می‌گردند نیز برنامه ریزی های انجام شده است در صورتی که به نتیجه برسد اعلام خواهد شد.

به گزارش مهر، محمد علی زلفی گل، وزیر علوم پیش از این از تشکیل کارگروه مهاجرت نخبگان با دستور رئیس جمهوری خبر داد و گفت: این کارگروه با مدیریت معاونت اجرایی رئیس جمهور شکل گرفت و علاوه براین شیوه نامه‌ای برای جذب نخبگان با پنج امضا از جمله وزرای علوم علوم، بهداشت، معاونت علمی و فناوری، آموزش و پرورش تهیه و تدوین و به شورای عالی انقلاب فرهنگی تقدیم شد.

همچنین آئین نامه‌ای برای جذب نخبگان، داوطلبان دارای رتبه زیر ۱۰۰ کنکور و استعدادهای درخشان از سوی دولت ابلاغ شده و برای جذب المپیادی‌ها نیز حمایت مالی و بورسیه انجام می‌شود تا بعد از فارغ التحصیلی به عنوان عضو هیئت علمی جذب شوند.