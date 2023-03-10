به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار در هشتمین جلسه از سومین دور قرارهای خدمت شهرداری تبریز که در حوزه شهرداری منطقه ۵ تبریز برگزار شد، اظهار کرد: این اقدام در ادامه برنامه‌های شهرداری تبریز در راستای تحقق شهر دوستدار کودک انجام می‌گیرد.

هوشیار در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص توسعه آرپا دره‌سی طی سال آینده تصریح کرد: یکی از مناطقی که سال آینده رونق خواهیم داد، اراضی و تفرجگاه آرپادره‌سی است.

وی با اشاره به احداث زیرساخت‌های آرپادره‌سی افزود: زیرساخت‌های اراضی آرپادره‌سی شامل احداث سه سپتیک و دکل‌های برق‌رسانی انجام شده و ۱۱۰ آلاچیق نیز در این تفرجگاه وجود دارد و همچنین سرویس بهداشتی احداث شده است.

شهردار تبریز یادآور شد: همچنین ۲۵۰ هزار اصله درخت در آرپا دره‌سی کاشته شده است.

هوشیار با تاکید بر اینکه به دنبال حل ترافیک از طریق مسیرگشایی نیستیم، گفت: در پنج سال اخیر، ۳۵۰ هزار دستگاه خودروی شهری به ۷۵۰ دستگاه افزایش یافته است.

وی با اشاره به لزوم توسعه و افزایش حمل و نقل عمومی خاطرنشان کرد: روزانه در سطح تبریز ۷۰۰ هزار نفر با اتوبوس و ۴۰۰ هزار نفر نیز با تاکسی و مترو جابجا می‌شوند.

به گفته هوشیار، تبریز تنها شهری است که با ارائه تسهیلات چهار درصدی به تاکسیرانان در راستای نوسازی ناوگان تاکسیرانی اقدام کرده و این اقدام در دیگر کلانشهرها رخ نداده است.

شهردار تبریز یادآور شد: ایستگاه ۱۳ خط ۱ مترو روز سه شنبه هفته آینده به بهره برداری می‌رسد. همچنین پیاده راه شهریار باغمیشه نیز تا عید تکمیل خواهد شد.