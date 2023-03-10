به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش فتح اللهی در هشتمین قرار خدمت از سومین دور قرارهای خدمت شهرداری تبریز که با حضور شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر و نمایندگانی از رسانه‌های محلی تبریز برگزار شد، اظهار کرد: جهت جمع آوری سگ‌های بلاصاحب سطح حوزه با پیمانکار قراردادی منعقد شده است تا در اسرع وقت برای رفاه بیشتر همشهریان منطقه این معضل شهری برطرف شود.

وی در خصوص مشکلات حوزه شهری کرکج ابراز کرد: با تلاش دست‌اندرکاران در سال جاری توانستیم آسفالت‌ریزی و بهسازی معابر اصلی کرکج را به سرانجام رسانده و رضایت نسبی شهروندان این منطقه را از حیث تسهیل تردد در معابر شهری کسب کنیم.

شهردار منطقه ۵ تبریز در خصوص مسیرگشایی در حال انجام منطقه در کرکج با بیان اینکه ۲۰ مورد تخریب انجام شده است، خاطرنشان کرد: در مورد تخریب واحدهای مسکونی، آواربرداری محل بر عهده شهرداری تبریز است که با توجه به حساسیت و پیچیدگی عملیات عمرانی، پیمانکاری انتخاب کردیم که آواربرداری را با هماهنگی اداره برق، گاز، فرمانداری و مدیریت بحران انجام خواهد داد.

فتح اللهی با بیان اینکه در حوزه خدمات شهری برای جلوگیری از اتلاف انرژی، ساعت‌های مشخصی برای جمع آوری زباله مشخص کردیم، تصریح کرد: موفقیت طرح جمع آوری زباله‌ها در ساعت مقرر نیاز به فرهنگ سازی بین شهروندان دارد.

وی با اشاره به مشکلات شهرک باغمیشه افزود: حل مشکلات این شهرک منوط به همکاری و تعامل بیشتر دیگر ارگان‌ها با شهرداری است.

شهردار منطقه ۵ عنوان کرد: در راستای ترویج ورزش همگانی، نسبت به تجهیز و تکمیل ست‌های ورزشی در پارک‌های سطح حوزه اقدام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه توسعه حمل و نقل عمومی در شهرک‌های نصر و باغمیشه نیز در برنامه سال آینده منطقه قرار دارد، خاطرنشان کرد: در خصوص حل معضلات ترافیکی منطقه در سال آینده طرح مطالعات ورودی شهرک مرزداران آغاز شده و در صورت نیاز اصلاحات مهندسی انجام خواهد شد.