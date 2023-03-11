افزایش ۳ برابری تسهیلات اشتغالزایی برای مددجویان رودباری

ابراهیم فلاح نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به خدمات ارزشمند کمینه امداد امام (ره) در بخش‌های مختلف، اظهار کرد: نگاه محرومیت زدایی و توجه به افراد کمتر برخوردار در بدنه امداد نهادینه شده است.

وی با اشاره به نقش رسانه‌ها و خبرنگاران در ترویج فرهنگ نوع دوستی و اکرام به مستمندان، افزود: خبرنگاران بازوان توانمند و اثربخش کمینه امداد هستند و در این نهاد انقلابی را در نیل به اهداف عالیه کمک می‌کنند.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) رودبار با اشاره به اینکه دامنه فعالیت‌های این نهاد انقلابی و مردمی گسترده است، گفت: کمیته امداد در سرفصل‌های معیشت ماهیانه، بیمه اجتماعی مددجویان زنان سرپرست خانوار، تأمین لوازم ضروری مددجویان، کمک هزینه جهیزیه و … فعالیت دارد.

فلاح نژاد از صرف هزینه ۱۲ میلیارد تومان در بخش اجرایی در رودبار خبر داد و اضافه کرد: اهدای جهیزیه به ارزش ۵۰ میلیون شامل ۵ قلم کالا هدیه کمیته امداد به نوعروسان تحت پوشش است.

وی از افزایش ۳ برابری اعتبارات تسهیلات اشتغالزایی به نسبت مقایسه با سال گذشته خبر داد و افزود: با اعطای تسهیلات اشتغالزایی در کمیته امداد رودبار برای ۱۸۰ نفر مستقیم و ۹۰ نفر غیر مستیم شغل ایجاد شده است.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) رودبار از جذب ۹۴ درصدی اعتبارات اشتغالزایی در این نهاد انقلابی خبر داد و بیان کرد: مجموع اعتبارات اشتغالزایی شهرستان ۹۰ میلیارد تومان بوده که قریب به ۹۴ درصد از اعتبارات جذب شده است.

فلاح نژاد با بیان اینکه ۹۹ درصد وام‌های پرداختی به مرحله اجرا رسیده است، گفت: در یکسال گذشته ۲۹۱ فقره وام کارگشایی به ارزش ۳ میلیارد و ۸۳۵ میلیون تومان پرداخت شده است.

وی با اشاره به فعالیت گسترده مراکز نیکوکاری در رودبار، افزود: درآمد ۳ مرکز نیکوکاری امام زمان (عج) رستم آباد، امام حسین (ع) رودبار و سرلشگر خلبان نام آور منجیل ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده است.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) رودبار از تحت پوشش ۲۰۰ فرزند بی سرپرست و بدسرپرست در این نهاد حمایتی خبر داد و اضافه کرد: در سال جاری حدود ۱ میلیارد تومان به کمک خیرین برای این فرزندان هزینه شده است.