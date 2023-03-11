به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، خسروسرایی، اصلاح ساختار تعرفه و راه اندازی سامانه تعرفه و سامانه یکپارچه صدور صورتحساب را از مهمترین دستور کارهای سال آینده سازمان بنادر در این حوزه اعلام کرد.
مدیرکل ترانزیت، لجستیک و توافقنامههای سازمان بنادر و دریانوردی در حاشیه نوزدهمین همایش کارشناسی تعرفه در بندر شهید رجایی اظهار کرد: اجرای طرح مطالعاتی اصلاح ساختار تعرفه تأثیر بسیار زیادی در اجرای سیاستهای دولت الکترونیک، شفاف سازی و رضایتمندی مشتریان و ذینعفان خواهد داشت.
وی ادامه داد: تخفیفات اعطایی در تعرفههای خدمات دریایی و بندری با هدف اثربخش بودن و هماهنگی بیشتر رویکردهای تعرفهای با سیاستهای کلی کشور در حال بازنگری است و یکی از دغدغههای اصلی در این کار بهرهمند شدن مصرف کننده نهایی از تخفیفات است.
به گفته مدیرکل ترانزیت، لجستیک و توافقنامهها سازمان بنادر و دریانوردی؛ آنچه که در قانون تسریع به سازمان بنادر تکلیف شده، تعرفهگذاری اثر برای تسهیل ورود و خروج شناورها و کالا و کانتینر به بنادر کشور است.
سرایی بیان کرد: افزایش بهرهوری و اثربخشی از تجهیزات و تأسیسات بندری و دریایی و جذب بیشتر کشتی، کالا و کانتینر و کمک به بهبودی شرایط اقتصادی فعالیتهای دریایی و بندری برای جذب سرمایهگذاری و بهبود کیفیت خدمات با ابزار نظام تعرفهای از مهمترین موارد در حال پیگیری است.
وی با اشاره به برگزاری نوزدهمین همایش کارشناسی تعرفه در بندر شهید رجایی گفت: با توجه به اجرای طرح اصلاح ساختار تعرفهها برای ساده بودن ساختار، منصفانه بودن تعرفهها، توجه به منافع اقتصادی ملی نحوه پیادهسازی و ممیزی این موارد با توجه به حضور کارشناسان و دست اندرکاران اجرای تعرفه در بنادر کشور به بحث و نظر گذاشته شد.
گفتنی است؛ با توجه به اهمیت تعرفه خدمات دریایی و بندری در زنجیره حمل و نقل و لجستیک در خدمات بندری و دریایی و برای تشریح تغییرات اعمال شده در کتابچه تعرفههای سال آینده با حضور مدیران، کارشناسان و دست اندرکاران اجرای تعرفههای مصوب خدمات بندری و دریایی در بنادر کشور، نوزدهمین همایش دو روزه کارشناسی تعرفه سازمان بنادر و دریانوردی در بندر شهید رجایی برگزار شد.
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