نماینده حماس: توافق تهران و ریاض به نفع فلسطین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های فلسطینی، خالد قدومی نماینده جنبش مقاومت اسلامی حماس در واکنش به توافق ایران و عربستان تاکید کرد که هرگونه توافق و یا از سرگیری مناسبات دوسویه در سطح جهان اسلام، پدیده‌ای مطلوب است و باید آن را تشویق و حمایت کرد.

قدومی افزود: هر اقدامی موجب خشم دشمن صهیونیستی بشود، گامی در جهت صحیح است. این انسجام و این وفاق خواسته ملت های منطقه بوده و آنچه رهبران سیاسی باید انجام دهند، همانا گوش دادن به خواسته مردم است.

وی اظهار داشت: بی شک ثبات در مناسبات مؤلفه‌های امت اسلامی، به سود فلسطین است، چرا که تنها راه آزادسازی فلسطین و مقابله با رژیم صهیونیستی به عنوان دشمن مشترک امت اسلامی است.

قدومی تاکید کرد که حماس، فلسطین را حلقه وصل مؤلفه های امت می داند و از دو کشور بزرگ ایران و عربستان سعودی انتظار دارد که این روابط سر آغاز دوران عزت، سربلندی، اقتدار و ثبات امت گردد.