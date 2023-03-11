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۲۰ اسفند ۱۴۰۱، ۱۳:۳۳

نماینده حماس: توافق تهران و ریاض به نفع فلسطین است

نماینده حماس: توافق تهران و ریاض به نفع فلسطین است

نماینده جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در واکنش به توافق تهران و ریاض در زمینه ازسرگیری روابط دیپلماتیک، گفت: هر اقدامی که موجب خشم دشمن صهیونیستی بشود، گامی در جهت صحیح است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های فلسطینی، خالد قدومی نماینده جنبش مقاومت اسلامی حماس در واکنش به توافق ایران و عربستان تاکید کرد که هرگونه توافق و یا از سرگیری مناسبات دوسویه در سطح جهان اسلام، پدیده‌ای مطلوب است و باید آن را تشویق و حمایت کرد.

قدومی افزود: هر اقدامی موجب خشم دشمن صهیونیستی بشود، گامی در جهت صحیح است. این انسجام و این وفاق خواسته ملت های منطقه بوده و آنچه رهبران سیاسی باید انجام دهند، همانا گوش دادن به خواسته مردم است.

وی اظهار داشت: بی شک ثبات در مناسبات مؤلفه‌های امت اسلامی، به سود فلسطین است، چرا که تنها راه آزادسازی فلسطین و مقابله با رژیم صهیونیستی به عنوان دشمن مشترک امت اسلامی است.

قدومی تاکید کرد که حماس، فلسطین را حلقه وصل مؤلفه های امت می داند و از دو کشور بزرگ ایران و عربستان سعودی انتظار دارد که این روابط سر آغاز دوران عزت، سربلندی، اقتدار و ثبات امت گردد.

کد مطلب 5730269

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