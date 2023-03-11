مدارس خط مقدم دفع فتنه دشمن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلام عسگر کریمیان ظهر شنبه در آئین پیش اجلاسیه کنگره ملی بزرگداشت ۳۴۰۰ شهید استان اردبیل در سالن ولایت این شهر اظهار کرد: دشمن تلاش میکند تا شاخص ترین هویت نسل آینده را که اعتقاد و باور راستین به ارزشهای دینی است مخدوش کند که فتنه اخیر نیز بر همین اساس و با تمرکز بر روی نوجوانان و جوانان انجام شده است.
وی ضرورت هوشیاری مدیران، معلمان و مربیان را در نهاد مقدس آموزش و پرورش با هدف خنثی کردن این نقشههای دشمنان یادآور شد و خاطرنشان کرد: در این زمینه آگاهسازی، اعتمادسازی و توجه به علایق و سلایق جوانان بسیار مهم و ارزشمند است و باید مراقبتها و صیانت از این سرمایهها با ظرافت خاص انجام شود.
پیشکسوت دوران دفاع مقدس بیان کرد: در کنار نهاد تعلیم و تربیت خانوادهها نیز نقش آفرینی اصلی را در این زمینه برعهده دارند و کوچکترین بی توجهی میتواند بزرگترین آسیبها را به همراه داشته باشد.
کریمیان افزود: دشمن امروز دو خط ارزشی نظام را هدف قرار داده که اولی خط ولایت و دومی نیز خط شهدا و افتخارآفرینان این کشور هستند که استکبار جهانی با هجمهای سنگین این دو جبهه را به خط گلوله بسته است.
وی ادامه داد: برگزاری این یادوارهها باید پیام اصلی را به نسلهای آینده منتقل کند تا ما بتوانیم صیانت از این سرمایهها به ویژه فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت را انجام دهیم.
پیشکسوت دوران دفاع مقدس تصریح کرد: پیشکسوتان و ایثارگران از انتقال مواریث جهاد و شهادت به نسلهای آینده غفلت کرده اند و بهتر است زیرساخت این حرکت مهم و ارزشمند با همت آموزش و پرورش برقرار شود تا ما بتوانیم نسل آینده را بیشتر با فرهنگ دفاع مقدس و گنجینههای عظیم آن آشنا کنیم.
کریمیان با قدردانی از برگزارکنندگان کنگره ۳۴۰۰ شهید استان اردبیل اظهار کرد: در قالب این کنگره بیش از صدها برنامه با محوریت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در استان تدارک دیده شده تا ما بتوانیم این رویداد را با مسائل و موضوعات پیرامونی مناسب برگزار کنیم.
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