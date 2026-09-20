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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۳۳

حجت‌الاسلام سادات: آموزش دشمن‌شناسی و شناخت جریان نفوذ ضروری است

حجت‌الاسلام سادات: آموزش دشمن‌شناسی و شناخت جریان نفوذ ضروری است

سنندج – رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان بر ضرورت آموزش دشمن‌شناسی و شناخت جریان نفوذ به مسئولان و مدیران تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد سادات، شامگاه یکشنبه در اجتماع شبانه مردم سنندج در سخنانی با اشاره به تحولات منطقه و جنگ ترکیبی دشمن، بر ضرورت تقویت آگاهی و شناخت جریان‌های نفوذ تأکید و اظهار کرد: دشمنان تلاش کردند با ایجاد جنگ ترکیبی، اغتشاش و اقدامات مختلف، کشور را تجزیه کرده و ملت ایران را به تسلیم وادار کنند، اما مردم ایران با هدایت رهبری و در سایه اقتدار نیروهای مسلح، این مرحله تاریخی را پشت سر خواهند گذاشت.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان با اشاره به اهمیت تبیین موضوع نفوذ گفت: برای بررسی دقیق این موضوع، برگزاری دوره‌های آموزشی چندساعته کافی نیست و باید برای مسئولان و مدیران، دوره‌های تخصصی دشمن‌شناسی، غرب‌شناسی و شناخت جریان نفوذ برگزار شود.

سادات با بیان تفاوت میان ورود و نفوذ افزود: نفوذ زمانی اتفاق می‌افتد که از خلأها و روزنه‌های موجود برای شکستن مقاومت و جایگزین کردن باطل به جای حق استفاده شود.

وی در ادامه سخنان خود، دروغ را یکی از ابزارهای جنگ روانی دانست و بر ضرورت افزایش آگاهی جامعه در برابر شیوه‌های اثرگذاری و نفوذ تأکید کرد.

تأثیرگذاری فرهنگی و اجتماعی در جوامع

وی با اشاره به نقش ابزارهای فرهنگی و اجتماعی در روند جهانی‌سازی، اظهار کرد: شناخت روش‌های اثرگذاری قدرت‌های خارجی بر جوامع، نیازمند توجه جدی به مبانی معرفتی و فرهنگی است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان همچنین بر اهمیت توجه به مباحث ایدئولوژیک و آخرالزمانی در تحلیل سیاست‌های قدرت‌های جهانی تأکید کرد و خواستار بررسی دقیق این موضوعات در برنامه‌های آموزشی و تبیینی شد.

سادات با اشاره به نقش عوامل داخلی در فرآیند نفوذ، بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی و شناخت روش‌های دشمنان تأکید کرد و گفت: مسئولان و جوانان باید با شناخت دقیق جریان‌های فکری، فرهنگی و سیاسی، زمینه مقابله با تهدیدهای مختلف را فراهم کنند.

وی در پایان با تأکید بر تداوم روحیه انقلابی و ایستادگی در برابر فشارهای خارجی، سخنان خود را با دعوت حاضران به سردادن شعارهای انقلابی به پایان رساند.

کد مطلب 6953185

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