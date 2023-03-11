«اجتناب عالیجناب» به چاپ دوم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «اجتناب عالیجناب» نوشته سید مهدی شجاعی به‌تازگی توسط انتشارات کتاب نیستان به چاپ دوم رسیده است.

شجاعی در سال‌های گذشته بر حیات ادبی خود، برای مخاطبان مختلف و در قالب‌های متفاوتی نوشته است و البته بخش مهمی از این آثار در قالب روایت‌های داستانی اجتماعی بوده است. داستان‌هایی که نقد نویسنده را به بسیاری از مناسبات اجتماعی بازگو می‌کند. این کتاب نیز با روایتی داستانی به دنبال نشان دادن دغدغه‌ها و نگاه آرمانی نویسنده به ساختارهای سیاسی و اجتماعی کشور و کشف نقاط ضعف حاکم بر پیوندهای میان آنها را نشان می‌دهد؛ برای مثال داستان انتشار آگهی فروش ماشین یک نماینده مجلس را بازگو می‌کند که با یک غلط یا افتادگی چاپی همراه شده است و برای کارپرداز آن مصائب مختلفی را پیش می‌آورد که عمده آن نشان‌دهنده نگاه حاکم بر مناسبات سیاسی در کشور است.

این کتاب در روایتی طنز بی‌سوادی برخی از نیروهای مجری قانون و ناتوانی آنها در فهم و درک کلمات و بهره‌برداری از آنها را نشان می‌دهد و در واقع بسیاری از مبانی و بنیان‌های فکری و اجتماعی، اصطلاحات، مفاهیم عرفی و رایج و بسیاری از روابط ناسالم فکری رایج شده در جامعه پیرامونی را به چالش می‌کشد.

«اجتناب عالیجناب» ۷ داستان کوتاه را شامل می‌شود.

چاپ دوم این کتاب در ۱۲۴ صفحه با قطع رقعی و قیمت ۳۰ هزار تومان عرضه شده است.