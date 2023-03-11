انجام ۳ عملیات پلیسی در استان سمنان/ بار کج به منزل نرسید

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جلیل موقوفه‌ای غروب شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی سمنان ضمن بیان اینکه طی شبانه روز گذشته سه مورد عملیات ویژه پلیسی در استان سمنان صورت گرفته است، ابراز داشت: این عملیات‌ها کشف موتورسیکلت میلیاردی قاچاق در شاهرود، توقیف دو تن تخم مرغ فاقد مجوز در سرخه و سرقت از مغازه‌ها در پوشش لباس زنانه برای دامغان را شامل می‌شود.

وی ضمن بیان اینکه خاطیان و متخلفان این سه عملیات پلیسی دستگیر شدند، افزود: حمل هر گونه کالا نیازمند مجوزهای قانونی است و رانندگان حتماً باید مدارک مورد نیاز را همراه خود داشته باشند در صورت عدم ارائه مدرک لازم بار آنها توقیف خواهد شد.

فرمانده انتظامی استان سمنان بابیان اینکه یک دستگاه موتورسیکلت هوندای ۱۳۰۰ سی سی قاچاق توسط مأموران انتظامی شهرستان شاهرود به ارزش شش میلیارد ریال کشف و ضبط شده است، ابراز داشت: راننده نیسان حاوی این موتور سیکلت دستگیر و به دستگاه قضائی معرفی شده است.

موقوفه‌ای بابیان اینکه دو تن تخم مرغ فاقد مجوز توسط مأموران یگان امداد شهرستان سرخه کشف و ضبط شده است، تصریح کرد: این خودرو نیسان در محور تهران_سمنان توقیف و بار محوله تخم مرغ نیز به اداره دامپزشکی سرخه تحویل داده شد.

وی از دستگیری سارق سابقه‌دار تعدادی از مغازه‌های شهرستان دامغان در پوشش زنانه خبر داد و افزود: کارآگاهان زبده آگاهی در پی وقوع این حادثه موفق به شناسایی هویت متهم سابقه دار شدند که در نهایت دستگیر و این سارق به ۲۳ فقره سرقت اعتراف کرد.