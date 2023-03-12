به گزارش خبرگزاری مهر، محمدطیب صحرایی استاندار کرمانشاه با پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما دیدار و درباره موضوعات مختلفی از جمله راه اندازی رادیو برون مرزی کُردی و تولید سریال، انیمیشن و مسابقه تلویزیونی توافق کردند.
در این دیدار که وحید جلیلی قائم مقام فرهنگی و حسن عابدینی معاون امور استانهای صدا و سیما و محمد منتظر حجت مدیرکل صدا و سیمای مرکز کرمانشاه هم حضور داشتند، تأمین بودجه لازم برای ارتقای زیرساختهای فنی صدا و سیمای استان کرمانشاه به HD پیگیری شد.
همچنین درباره تولید سریال ۲۶ قسمتی با موضوع محوری کار و کارآفرینی و توریسم سلامت، تولید انیمیشن ۲۶ قسمتی با موضوع معرفی جاذبههای گردشگری و معرفی نخبگان و شخصیتهای معاصر استان کرمانشاه، تولید پنج تله فیلم و ساخت مسابقه ۲۶ قسمتی کارآفرینی زاگرس نشینان با مشارکت سازمان صدا و سیما و استانداری کرمانشاه در طی دو سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ توافق شد.
استاندار کرمانشاه در این دیدار خواستار پخش تیزر و کلیپ از زیباییهای استان در شبکههای سراسری و نیز راه اندازی رادیو برون مرزی کُردی با هدف همگرایی و معرفی بیشتر جاذبههای گردشگری و ظرفیتهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی استان به مخاطبان جامعه هدف در کردستان عراق شد که مورد موافقت اولیه رئیس سازمان صدا و سیما قرار گرفت.
پیشنهاد ساخت سریال مشترک با استانهای همسایه عربی و کردی عراق هم از دیگر پیشنهادهای استاندار کرمانشاه به رئیس سازمان صدا و سیما بود که مقرر شد پیگیری شود.
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