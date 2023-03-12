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۲۱ اسفند ۱۴۰۱، ۲۱:۲۶

زیرساخت‌های فنی شبکه زاگرس به HD فراهم می‌شود

زیرساخت‌های فنی شبکه زاگرس به HD فراهم می‌شود

کرمانشاه- دیدار و توافق استاندار کرمانشاه با رئیس سازمان صدا و سیما برای پیگیری تبدیل زیرساخت های فنی شبکه زاگرس به HD انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدطیب صحرایی استاندار کرمانشاه با پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما دیدار و درباره موضوعات مختلفی از جمله راه اندازی رادیو برون مرزی کُردی و تولید سریال، انیمیشن و مسابقه تلویزیونی توافق کردند.

در این دیدار که وحید جلیلی قائم مقام فرهنگی و حسن عابدینی معاون امور استان‌های صدا و سیما و محمد منتظر حجت مدیرکل صدا و سیمای مرکز کرمانشاه هم حضور داشتند، تأمین بودجه لازم برای ارتقای زیرساخت‌های فنی صدا و سیمای استان کرمانشاه به HD پیگیری شد.

همچنین درباره تولید سریال ۲۶ قسمتی با موضوع محوری کار و کارآفرینی و توریسم سلامت، تولید انیمیشن ۲۶ قسمتی با موضوع معرفی جاذبه‌های گردشگری و معرفی نخبگان و شخصیت‌های معاصر استان کرمانشاه، تولید پنج تله فیلم و ساخت مسابقه ۲۶ قسمتی کارآفرینی زاگرس نشینان با مشارکت سازمان صدا و سیما و استانداری کرمانشاه در طی دو سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ توافق شد.

استاندار کرمانشاه در این دیدار خواستار پخش تیزر و کلیپ از زیبایی‌های استان در شبکه‌های سراسری و نیز راه اندازی رادیو برون مرزی کُردی با هدف همگرایی و معرفی بیشتر جاذبه‌های گردشگری و ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی استان به مخاطبان جامعه هدف در کردستان عراق شد که مورد موافقت اولیه رئیس سازمان صدا و سیما قرار گرفت.

پیشنهاد ساخت سریال مشترک با استان‌های همسایه عربی و کردی عراق هم از دیگر پیشنهادهای استاندار کرمانشاه به رئیس سازمان صدا و سیما بود که مقرر شد پیگیری شود.

کد مطلب 5731671

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    نظرات

    • کرماشانی NL ۱۲:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۲/۱۸
      0 0
      پاسخ
      شبکۀ استانی کرماشان هیچ ربطی به فرهنگ و زبان و تاریخ و فرهنگ مردم این استان ندارد. من زمانی میخواستم در این شبکه کار کنم، موقع استخدام برگه ای به من دادند که امضا کنم، شرط اول این بود که «در این شبکه اولویت ساخت و پخش برنامه با زبان فارسی کرمانشاهی است»!!! طبیعتاً من هم امضا نکردم، چون این بند را توهینی به خدم و تاریخ و فرهنگ و زبانم که کوردی کرماشانی است میدانستم و میدانم. هر روز شبکه های کوردی بیشتری در جهان تأسیس میشوند و هویت کوردها برجسته تر و جهانی تر میشود، اما در کرماشان هیچ تغییری در رو

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