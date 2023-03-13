به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، یک هیئت سیاسی روسیه و مقامات سازمان ملل متحد روز دوشنبه در ژنو درباره اجرای توافق‌نامه غلات درباره عرضه مواد غذایی و کود به بازار جهانی که ژوئیه گذشته در استانبول امضا شد، مذاکره خواهند کرد.

ریاست هیئت روسی را «سرگئی ورشینین»، معاون وزیر امور خارجه این کشور برعهده خواهد داشت و از طرف سازمان ملل نیز «مارتین گریفیتس»، معاون دبیرکل در امور بشردوستانه و هماهنگ کننده امداد اضطراری و همچنین «ربکا گرینسپن»،دبیر کل کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد) در این مذاکرات حضور خواهند داشت.

این رایزنی‌ها قرار است در کاخ ملل که دفتر سازمان ملل در ژنو در آن مستقر است، انجام شود.

کاترین هویسود، سخنگوی آنکتاد گفت که هدف سازمان ملل برآورده کردن انتظارات همه طرف‌های قراردادهای منعقد شده در ژوئیه ۲۰۲۲ و تضمین تداوم روند معامله غلات طی ماه‌های پیش رو خواهد بود.

گفتنی است که ترکیه، اوکراین، روسیه و سازمان ملل با میانجیگری آنکارا در ۲۲ جولای در استانبول سند مربوط به «انتقال امن غلات و مواد غذایی از بنادر اوکراین» را امضا کردند. تاکنون ده‌ها کشتی حامل غلات اوکراین با عبور از تنگه‌های ترکیه راهی بازارهای جهانی شده‌اند. این قرارداد ۲۲ جولای (۳۱ تیر) امسال، توسط روسیه و اوکراین در کاخ «دولما باغچه» استانبول، با حضور رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل امضا شد. این توافق در میانه ترس فزاینده از بحران غذایی به ویژه در شاخ آفریقا انجام شد. در آن زمان، مطبوعات غربی مدعی شدند مسکو ۲۰ میلیون تُن غلات را در بنادر اوکراین مسدود و قحطی را تشدید کرده است. از سوی دیگر، روسیه اعلام کرد که بسته‌های تحریمی متعددی که علیه روسیه اعمال شده، سبب اختلال در عرضه کالاها شده است. اتحادیه آفریقا نیز در ماه مه نسبت به «تأثیرات جانبی» تحریم‌های بی‌سابقه غرب بر عرضه مواد غذایی روسیه هشدار داد.

مطبوعات غربی می‌گویند روسیه و اوکراین با هم ۳۰ درصد غلات جهان را تأمین می‌کنند. اما سهم هر یک از این کشورها را در صادرات غلات مشخص نمی‌کنند. سهم روسیه بین ۲۸ تا ۲۰ درصد و سهم اوکراین از ۹ تا ۱۱ درصد است. وقتی بحث کود و صادرات آن مطرح می‌شود، این ادعا را مطرح می‌کنند که روسیه بزرگ‌ترین تأمین‌کننده کود در جهان است. این در حالی است که در سال ۲۰۱۹، سهم جهانی روسیه از بازارهای صادرات نیتروژن، پتاسیم و فسفر، به ترتیب ۱۵، ۱۹، و ۱۴ درصد بوده است. سهم اوکراین نیز در صادرات کودهای شیمیایی کمتر از یک درصد بوده است.