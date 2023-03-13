دریاچه «گرداب» بن احیا شد

باقر مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چشمه سار زلال و بی پیرایه گرداب بن در پایه کوه افغان دریاچه‌ای با وسعت تقریبی ۳۸ هزار مترمربع و عمق میانگین ۱۰ متر ایجاد کرده که همه روزه پذیرای گردشگران فراوانی است.



وی تصریح کرد: امسال به دلیل بارش‌های خوب، پرآب‌تر از سال‌های گذشته است و هر دو دریاچه لبریز از آب شده‌اند.

مؤمنی ادامه داد: جاده دسترسی مناسب، قرارگیری در مجاورت شهر، نزدیکی به جایگاه (CNG) و پمپ بنزین، برخورداری از امکانات رفاهی، کمپ قایقرانی، نمازخانه و محل بازی کودکان مهمترین زیرساخت این کانون گردشگری است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهر بن به عنوان مرکز شهرستان بن در ۲۰ کیلومتری شمال شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری واقع شده است.

سد زاینده‌رود در شمال این شهر قرار دارد و کوه‌های بن و افغان نیز در اطراف آن قرار دارند.

در غرب شهر بن، یک جاذبه گردشگری زیبا به نام گرداب بن وجود دارد که هم‌اکنون در اطراف آن مجتمع تفریحی با امکانات متفاوتی نیز ایجاد شده است و از مهم‌ترین جاذبه‌های گردشگری استان چهارمحال و بختیاری به شمار می‌رود.