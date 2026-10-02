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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۵:۵۹

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

 امیرعباس چوپان به یک چهارم نهایی جودو صعود کرد

 امیرعباس چوپان به یک چهارم نهایی جودو صعود کرد

ملی پوش جودو ایران با پیروزی برابر حریفی از کامبوج به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات این رشته در بازی های آسیایی راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در سومین روز از مسابقات جودو بیستمین دوره بازی های آسیایی که در سالن آیجی شهر ناگویا جریان دارد، صبح امروز جمعه امیرعباس چوپان در وزن منفی 90کیلوگرم به مصاف ویتشیکا بایت از کامبوج رفت و با ایپون کردن او به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد.

چوپان در شرایطی برابر این حریف به پیروزی رسید که ابتدا یک بر صفر عقب افتاد اما در ادامه با نمایشی برتر حریف را ایپون کرد و راهی مرحله بعد شد.

چوپان در مرحله بعد باید به مصاف نوربک مورتوزیف از ازبکستان برود.

کد مطلب 6965015

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