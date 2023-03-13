مهمترین اقدام در حوزه تبلیغ، فعال سازی ظرفیت بانوان مذهبی است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم اندیشی بانوان مبلغ و کارشناسان دینی ویژه ماه رمضان، با حضور عاطفه سعیدی‌نژاد، مدیرکل امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی در محل این اداره کل برگزار شد.

عاطفه سعیدی‌نژاد، مدیرکل امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به فرصت تبلیغی ماه رمضان و مسأله عفاف و حجاب گفت: مهمترین اتفاقی که از فرمان جهاد تبیین باید به صورت جدی دنبال کنیم، تواصی به صبر و استقامت است که در غیر این صورت قطعاً دچار خسران می‌شویم.

وی اظهار کرد: با بروز بیماری کرونا و جدی شدن بحث فضای مجازی که عرصه تبلیغ را از آن خود کرد، فرصت رساندن پیام انقلاب اسلامی به صورت حقیقی کمتر شد در چنین شرایطی که در محاصره تبلیغاتی قرار داریم، غیر از شکل‌دهی لشکر تبیین راه برون رفت نداریم.

سعیدی‌نژاد افزود: در دوران دفاع مقدس، امام خمینی (ره) به مردم اعتماد کردند و جهاد نظامی اعلام کردند. امروز نیز در جنگ ترکیبی که دشمن به راه انداخته است، رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمان جهاد تبیین داده‌اند و در این راستا رسالت شما مبلغان بسیار سنگین است. حوزه‌های علمیه باید محتوا ارائه کنند، حوزه‌ای که خود را متکلف تبلیغ مردمی قرار دهد خیلی کارآمدتر خواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه باید مخاطبان خود را وارد عرصه تبلیغ دین کنید، گفت: وظیفه شما مبلغان باید اقامه تبلیغ باشد و این کار سخت‌تر است زیرا باید جریان تبلیغ مردمی را راهبری کنید. اتفاقاً ما در حوزه بانوان مذهبی، ظرفیت‌های اثرگذاری داریم که باید جدی بگیریم.

مدیرکل امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی عنوان کرد: امروزه یکی از مهمترین دغدغه‌ها، گسست اجتماعی است و یکی از فرصت‌ها در عرصه تبلیغ، نقش بانوان در پیوستگی اجتماعی است، زیرا بانوان در مواجهه با فامیل و همسایگان فرصت اثرگذاری بیشتری دارند و باید بدانند در برابر این فرصت‌ها مسئول هستند.

وی با اشاره به موضوع عفاف و حجاب گفت: چندین دستگاه هستند که در حوزه عفاف و حجاب وظایفی برعهده دارند که در این بین، سازمان تبلیغات اسلامی نقش ایجابی دارد. اداره کل بانوان سازمان تبلیغات اسلامی در این زمینه طرح‌هایی مثل رفیقانه، حرف آورد و … را دارد که درواقع فرصتی برای سخن گفتن و تفریح برای نوجوانان در نظر گرفته است و به همین منظور سامانه‌هایی ایجاد شده و آموزش‌های لازم از این طریق ارائه می‌شود.

مهمترین اقدام در حوزه تبلیغ، فعال سازی ظرفیت بانوان مذهبی است

سعیدی‌نژاد با بیان اینکه مهمترین اقدام در حوزه تبلیغ، فعال سازی ظرفیت بانوان مذهبی است، افزود: ظرفیت عظیمی در زمان پیروزی انقلاب اسلامی بخصوص در حوزه بانوان داشتیم که ۱۰ درصد آن هم تاکنون استفاده نشده است. در این راستا شبکه گسترده مردمی مرتبط با سازمان تبلیغات اسلامی با عنوان نهضت پیشرفت بانوان شکل گرفته است.

وی تصریح کرد: شما به عنوان مبلغ باید وظیفه خود را به گونه‌ای تعریف کنید که مخاطب خود را تأمین کنید. فهم مأموریت و رسالتمان مهم است و باید بتوانیم خود را به‌روز و توانمند کنیم و با فنون جدید اثرگذاری آشنا شویم و جلسات صرفاً منبر و وعظ نباشد. از فرصت ماه رمضان برای ارتباط‌گیری و انجام وظیفه‌ای که بر عهده دارید، استفاده کنید و کار در فضای نوجوان به عنوان اولویت جدی پیش روی شما باشد که هم آینده و هم امروز ما را می‌سازند.

در ادامه این نشست قدسیه علی‌اوسط، استاد حوزه و دانشگاه، کارشناس و مشاور دینی با بیان اینکه تبلیغ مختص دین اسلام نیست، گفت: در دنیای غرب که با سیاست سکولاریسم پیش می‌رود نیز در عمل به تبلیغ ادیان خود می‌پردازند حتی فرقه‌های گمراه مثل بهائیت به شدت تبلیغی هستند و از روش بذل مال، پول، استدلال و غیره استفاده می‌کنند، البته در مورد برخی ادیان مثل یهودیت که دین نژادی و خونی دارند این گونه نیست.

وی با بیان اینکه در اسلام، تبلیغ مستحب مؤکد است، افزود: یکی از اشتباهات در جامعه ما این است که هر شخص خود را ذی حق برای امر به معروف می‌داند در حالی که امر به معروف نیازمند شرایط خاصی است و هر شخص نمی‌تواند این کار را انجام دهد. نکته مهم این است که تبلیغ اگر درست صورت پذیرد، موجب هدایت جامعه می‌شود.

علی‌اوسط عنوان کرد: یکی از مسئولیت‌های مبلغ، هدایت جامعه است و دیگری جلوگیری از افکاری است که جامعه را دین گریز می‌کند که در این زمینه باید پیشگیری و واکسینه کردن جامعه مد نظر قرار گیرد و به بحث توحید توجه شود. در مسیر تبلیغ با افراد مختلف مواجه خواهیم بود، گاهی افراد عامی هستند که نیاز به اغنا دارند و بحث علمی و استدلالی نیاز نیست و گاهی با جامعه علمی مواجهیم که نیاز است شبهات آنها برطرف شود.

وی ماه رمضان را فرصت مناسبی برای تبلیغ دین مبین اسلام عنوان کرد و گفت: امروزه ابزار انتقال اخبار و اطلاعات زیاد شده و ابزارهایی که فساد را به خانواده‌ها وارد می‌کنند، افزایش یافته است. با این وجود آیا باید ناامید شویم؟ پاسخ این است که خیر، باید ظرفیت‌ها و حب اهل بیت (ع) را در نظر بگیریم، اگر شیطان وجود دارد، از طرفی هم رحمت واسعه الهی را داریم.

استاد حوزه علمیه خطاب به مبلغان اظهار کرد: از جامعه توقع نداشته باشید و به وظیفه خود عمل کنید، وظیفه ما تبلیغ است و در مسیر تبلیغ با فضایی که آلوده شده است و ابزارهایی که نابودکننده دین، فرهنگ و خانواده است، باید دغدغه هر سه اینها را داشته باشیم و فقط تبلیغ دین را مد نظر قرار ندهیم و به عنوان مبلغ باید برای افرادی که می‌خواهند فرهنگ و خانواده را نابود کنند، برنامه داشته باشیم.

وی با تأکید بر اینکه باید بر روی فطرت تأکید کنیم عنوان کرد: اسلام نه دین افراط است و نه تفریط و این جامعیت خیلی به ما در امر تبلیغ کمک می‌کند. در ماه رمضان که بهترین فرصت وصل کردن مردم به خداست باید حواسمان باشد در منابر فقط به موعظه اکتفا نکنیم و به تعلیم هم توجه کنیم و در این زمینه مخاطب، مکان و زمان را مد نظر قرار دهیم.

علی‌اوسط تصریح کرد: در حوزه جهاد تبیین باید حواسمان باشد از دو قطبی شدن جامعه جلوگیری کنیم، حدود الهی را متذکر شویم و ایجاد امید کنیم. معرفی امام زمان (عج) بخشی از وظیفه اصلی مبلغ است. در تبلیغ، هدف رساندن حقیقت به جامعه است و در این میان از پتانسیل محبت اهل بیت (ع) غافل نشوید.