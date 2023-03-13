صعود دو نماینده ایران به مرحله حذفی مسجل شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بولینگ و بیلیارد، مسابقات اسنوکر قهرمانی آسیا در ۱۳ گروه ۴ نفره به مدت پنج روز ۲۰لغایت ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۱ با حضور نمایندگان ۲۵ کشور به میزبانی کشور قطر و در شهر دوحه برگزار می گردد. تیم ملی کشورمان با ترکیب امیر سرخوش، سیاوش مزینی و شاهین سبزی زیر نظر کامران شهلا سرمربی تیم ملی در این مسابقات حضور دارند.

منصور مقدم و حسن اسماعیلزاده نیز داوران بین المللی کشورمان می باشند که در این مسابقات حضور دارند.

پیش از آغاز روز سوم و پایانی این رقابت ها در مرحله گروهی امیر سرخوش و سیاوش مزینی صعود خود به دور حذفی را با سرگروهی مسجل کردند و صعود سبزی به دور بعدی رقابت ها به بازی آخر او در این مرحله در مقابل حریف مالزیلایی بستگی دارد.

سرخوش در ابتدا یازان الحداد (سوریه) را ۴ بر ۰ شکست داد، تامر المصری(اردن) را ۴بر ۱ و عیسی علی الهاشمی (امارات) را ۴ بر ۲ از پیش روی برداشت تا به عنوان سرگروه به دور بعدی مسابقات راه پیدا کند.

سیاوش مزینی دیگر نماینده خوب اسنوکر کشورمان در بازی ابتدایی ۴ بر ۱ اودوی نوسیرات (اردن)، در ادامه شان نمط (پاکستان) را ۴ بر ۳ و محمدرئیس سینزایی (افغانستان) را ۴ بر ۰ شکست داد تا به عنوان دیگر سرگروه ایرانی این دوره از مسابقات به دور بعدی راه پیدا کند.

اما شاهین سبزی که نخستین تجربه آسیایی خود را با تنها ۱۷ سال سن تجربه می کند در بازی نخست خود احمدابول( کویت) را ۴ بر ۲ از پیش روی برداشت اما در ادامه در مقابل آیوش گاتام(نپال) تن به شکست ۴ بر ۳ داد تا کار صعود به بازی در مقابل موکین هو (مالزی) کشیده شود.

در این دوره از رقابت های آسیایی اسنوکر ۲۵ کشور: ایران، چین، کره جنوبی، مالزی، افغانستان، بحرین، بنگلادش، اردن، کویت، هنگ کنگ، هندوستان، عراق، ویتنام، میانمار، نپال، عمان، پاکستان، فلسطین، فیلیپین، قطر، عربستان، سری لانکا، سوریه، تایلند و امارات حضور دارند.