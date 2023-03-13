رایزنی دانشگاه ها با سازمان برنامه و بودجه برای جبران کسری تغذیه

اردوان ارژنگ در گفتگوبا خبرنگار مهر با اشاره به مشکل کسری بودجه تغذیه دانشگاه ها گفت: دانشگاه ها در زمینه کسری بودجه تغذیه با مسئولان سازمان برنامه و بودجه جلساتی را برگزار کرده اند.

وی ادامه داد: براساس اعلام دانشگاه ها، سازمان برنامه بودجه این کسری در سال جاری را جبران خواهد کرد.

معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان افزود: اما برای سال آینده ۵ هزار میلیارد تومان بودجه برای تمام دانشگاهها پیش بینی شده که بودجه تغذیه نیز در همین بودجه بپیش بینی شده است.

وی ادامه داد: پیش بینی ما این است که این مقدار کم است اما در حال حاضر این اعتبار در لایحه بودجه پیش بینی شده و هنوز در صحن مجلس مطرح نشده است. باید دید در صحن مجلس چه وضعیتی خواهد داشت و سپس براساس وضعیت موجود مصوب برنامه ریزی کرد.