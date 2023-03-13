به گزارش خبرگزاری مهر، بیستمین نشست از سلسله نشست‌های «زبان‌شناخت» با موضوع «سیاست و مسئله زبان؛ تجربه جهانی و الگوی ایرانی» فردا سه‌شنبه ۲۳ اسفند توسط دفتر پاسداشت زبان فارسی حوزه هنری برگزار می‌شود.

این برنامه با حضور حبیب‌الله فاضلی، عضو هیئت علمی گروه سیاسی دانشگاه تهران و مهدی صالحی، مجری کارشناس برگزار می‌شود.

فاضلی با طرح این پرسش‌ها که «چه نسبتی بین سیاست و زبان وجود دارد؟» و «آیا دولت‌ها نسبت به مسئله زبان بی‌طرف هستند یا به صورت اراده گرایانه این موضوع را پی‌گیری می‌کنند؟» گفت: ایده کلی این است که مسئله زبان برای دولت‌های مدرن و در بستر سیاست قدرت جایگاه مهمی دارد.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه زبان با ساختن جامعه تصوری خاص، مجرایی برای اعمال سلایق سیاسی و سیاست ابزاری است، افزود: این موضوع باعث شده است تا هم دولت‌های ملی و هم دولت‌های فراملی با انگیزه‌های مختلف درصدد بهره‌گیری از ابزار زبان باشند.

فاضلی به آنچه در این نشست ارائه خواهد شد پرداخت و گفت: در این سخنرانی، به ابعاد نظری و عملی ارتباط زبان و سیاست قدرت پرداخته می‌شود تا از مجرای آن امکانی برای توضیح برخی موضوعات زبانی در ایران فراهم گردد.

این نشست‌ها، از ساعت ۱۴ تا ۱۶ فردا سه‌شنبه ۲۳ اسفند در سالن طاهره صفارزاده حوزه هنری برگزار می‌شود.