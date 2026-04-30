به گزارش خبرنگار مهر، سردار عباس بایرامی عصر پنجشنبه در تجمع اقتدار مردم رودسر، با اشاره به تحلیل کارشناسان بین المللی اظهار کرد: مردم ایران همواره بهترین نقش را در صحنههای ملی داشته و پیروز میدان بودهاند.

وی حضور شبانه مردم در خیابان ها را تجلی عشق، ایمان و همبستگی ملی دانست و افزود: اقشار مختلف با هر سلیقه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، حول محور عشق به ایران، انقلاب و پرچم کشور متحد شدهاند.

رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ اشاره کرد و گفت: این کودتا با حمایت آمریکا و انگلیس و همراهی محمدرضا پهلوی رقم خورد که به سقوط دولت دکتر مصدق و آغاز دوران سرکوب سیاسی انجامید.

سردار بایرامی ادامه داد: آمریکا طی ۴۷ سال گذشته همواره به دنبال تجزیه ایران بوده، اما شکست سنگینی از ملت ایران خورده است.

وی دو عامل اصلی موفقیت کشور را پای کار بودن نیروهای مسلح (نظامی، انتظامی و سپاه) و حضور پرشور مردم در عرصههای مختلف بهویژه در خیابانها و همچنین دیپلماسی فعال عنوان کرد.

رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس با تأکید بر ضرورت وحدت و انسجام ملی اظهار داشت: همه ما باید با یکپارچگی پشتیبان دیپلماسی کشور باشیم و مراقب عملیات روانی دشمن باشیم.

وی افزود: باید منابع خود را از منابع ملی دنبال کنیم و به سراغ منابع معاند که در پی جنگ روانیاند، نرویم.

سردار بایرامی در پایان خاطرنشان کرد: همگان چه مردم و چه مسئولان باید تابع ولایت فقیه بوده و رهبری را در اتخاذ بهترین تصمیمات کشور یاری کنند.