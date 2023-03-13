آماده تبادل زندانیان با آمریکا هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کنعانی امروز (دوشنبه ۲۲ اسفند ماه) طی نشست خبری در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارات دیروز وزیر امور خارجه کشورمان و واکنش آمریکا نسبت به آن، گفت: در ارتباط با موضوع زندانیان وزیر امور خارجه دیروز در گفتگوی رسانه‌ای به این موضوع اشاره کرد و من نیز بعد از واکنش تعجب برانگیز طرف آمریکایی در این رابطه توضیحات تکمیلی را ارائه دادم.

وی افزود: برای ما آنچه مورد اهمیت است این است که روند مذاکرات باید منجر به نتایج عملی شود. جمهوری اسلامی ایران بارها تاکید کرده و در عمل نشان داد به عنوان بهترین مسیر برای حل و فصل اختلافات و رفع مشکلات، به مذاکرات اعتقاد راسخ و عملی دارد.

گفتگوها و مذاکرات از طریق واسطه‌ها ادامه داشته و دارد

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان تصریح کرد: در ارتباط با زندانیان و بقیه مسائل مرتبط با دولت آمریکا آن طور که بارها اشاره شده، گفتگوها و مذاکرات از طریق واسطه‌ها ادامه داشته و دارد. در برخی از موضوعات از جمله موضوع زندانیان ما قبلاً به توافق رسیدیم. همانطور که قبلاً اعلام شد، در ماه مارس سال میلادی گذشته توافق مکتوبی شکل گرفت و از سوی نماینده رسمی دولت آمریکا امضا شد. آمریکایی‌ها در یک مرحله پذیرفتند که بدون ارتباط با پرونده مذاکرات رفع تحریم‌ها این کار انجام شود و مبادله صورت گیرد اما در مقطع دیگری متأسفانه آن را به روند مذاکرات هسته‌ای گره زدند.

وی افزود: به هر حال ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران همان طور که اعلام کردیم آمادگی داریم این کار به عنوان یک موضوع انسانی صورت گیرد. مشکلات فنی طرف آمریکایی در این زمینه به خودش ارتباط دارد. بنابراین گمان می‌کنیم در صورت برخورد واقع‌بینانه طرف آمریکایی، موضوع مبادله زندانیان به عنوان یک موضوع کاملاً انسانی قابل انجام است.

کنعانی گفت: در خصوص مذاکرات رفع تحریم‌ها، با توجه به سوءسابقه عدم التزام و پایبندی دولت آمریکا، برای جمهوری اسلامی ایران تضمین‌های قابل راستی‌آزمایی جهت کسب اطمینان از پایبندی دولت آمریکا به هرگونه توافق جدید ضروری است.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پاسخ به سوالی در خصوص توافق میان ایران و عربستان سعودی گفت: شاهد یک توافق بسیار مثبت به دو کشور ایران و عربستان با میزبانی و ابتکار عمل دولت چین برای از سرگیری مناسبات دو کشور هستیم. عملاً با بیانیه امضا شده و اعلام شده و منتشر شده در پکن، ما در مرحله بازگشت روابط سیاسی دو کشور ایران و عربستان قرار گرفتیم. توافق حاصل شده نیز حاصل نتیجه تقریباً یک سال و نیم تلاش‌های دیپلماتیک برای کسب نتیجه مطلوب بوده است.

وی افزود: ما دوره‌های مختلفی از گفتگوی دوجانبه میان ایران و عربستان با نقش‌آفرینی و میزبانی مثبت برخی کشورها از جمله عراق و همچنین در نشست دوجانبه به میزبانی عمان بودیم.

وی افزود: در جریان سفر آقای شیء به عربستان و آقای رئیسی به پکن گفتگوها و مشورت‌های دیپلماتیک میان تهران و پکن‌ها انجام شد و پیشنهاداتی مطرح بود. ایده‌ای از طرف چین مطرح بود که همزمان با سفر آقای رئیس جمهور به این کشور، نمایندگانی از دو کشور ایران و عربستان سعودی در پکن در حاشیه سفر رئیس‌جمهور نشست‌های دوجانبه داشته باشند و در خصوص روابط دوجانبه به تصمیم پیگیری و نتایج جدید برسند.

وی افزود: طرف ایرانی با حسن نیت برای اینکه روند دیپلماتیک برای بازگشت روابط سیاسی دو کشور به ریل طبیعی محقق شود با موضوع موافقت کرده بود، اما معتقد بود با توجه به اهمیت سفر دوجانبه و موضوعات مختلف، دیدار طرف‌های ایرانی و عربستانی را در بازه زمانی مناسب دیگری موکول کنیم.

دیدار وزرای خارجه ایران و عربستان، به زودی

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان تصریح کرد: در همین راستا در زمان حضور رئیسی در پکن در دیدار خصوصی رئیس جمهور ایران و چین در خصوص این موضوع گفتگو شد و آقای شیء پیام را به رئیس جمهور کشورمان منتقل کرد. علاوه بر گفتگوهای دو رئیس جمهور گفتگوهای وزرای امور خارجه ایران و چین نیز به تفصیل در این زمینه انجام شد و ابعاد موضوع مورد توافق قرار گرفت اما به دلیل اینکه بخش مهمی از موضوعات در گفتگوها مرتبط با مسائل و مشکلات امنیتی بود، توافق شد که گفتگوی جدید در سطح بالاتر از گفتگوهایی که قبلاً در بغداد انجام شده بود، صورت گیرد، در همین چارچوب قرار شد در سطح دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و همتای خود انجام شود.

وی افزود: در ترکیب تیم مذاکره‌کننده دیگر مسئولان ذیربط سیاسی، امنیتی و نظامی از جمله دو مدیر کل سیاسی ذیربط وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران حضور داشتند.

کنعانی گفت: خوشبختانه حسن نیت در دو طرف وجود داشت و همچنین با نقش‌آفرین بسیار مثبت دولت چین طرفین در این نشست به از سرگیری روابط دو کشور رسیدند و توافق در این زمینه انجام شد و توافق این بود که بلافاصله بعد از امضای بیانیه مشترک سیاسی دو کشور، روابط از سرگرفته شود و حداکثر تا سقف دو ماه بعد از امضای این بیانیه سفارتخانه‌های دو کشور در تهران و ریاض و سرکنسولگری‌های دو کشور در جده و مشهد بازگشایی شود و این روند اجرای خودش انجام خواهد شد.

وی افزود: در همین چارچوب وزارتخانه‌های خارجه دو کشور در حال فراهم کردن مقدمات تماس و دیدار وزرای خارجه ایران و عربستان هستند و ما امیدواریم که با همین حسن نیتی که وجود دارد این دیدار در آینده بسیار نزدیک شکل گیرد و روند اجرای توافق انجام شود.

کنعانی تاکید کرد: مانعی برای گفتگوی وزرای خارجه در دو کشور وجود ندارد.

توافق تهران و ریاض می‌تواند تأثیرات مثبتی بر روابط با دیگر کشورها از جمله اردن بگذارد

کنعانی در پاسخ به سوالی در خصوص روابط ایران و اردن نیز گفت: روابط سیاسی میان تهران و امان در طول سالیان طولانی و همچنین در سال‌های اخیر برقرار بوده است و هیچ وقت گفتگوهای سیاسی میان تهران و امان متوقف نبوده است.

وی افزود: در نشست اخیر بغداد ۲ که در امان برگزار شد، شاهد حضور وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بودیم. بنابراین فضای مثبتی که بعد از توافق تهران و ریاض شکل گرفت می‌تواند تأثیرات مثبت در تهران و دیگر کشورها از جمله اردن بگذارد. در این زمینه قائل به محدودیت نیستیم.

آزادسازی دارایی‌های کشور با اهتمام جدی در حال پیگیری است

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پاسخ به سوالی در خصوص برخی اخبار در خصوص آزادسازی دارایی‌های کشورمان در سایر کشورها گفت: آزادسازی دارایی‌های ایران یکی از موضوعات مورد توجه ما بود که با اهتمام جدی در حوزه‌های سیاسی قابل پیگیری است.

وی افزود: راجع به اصل بلوکه کردن این پول‌ها معترضیم و این یک اقدام غیرقانونی است و دولت آمریکا چنین حقی را ندارد در ارتباط با مناسبات دوجانبه و قانونی و رسمی ایران و دیگر کشورها مداخله و از ابزارهای غیرقانونی برای ایجاد خلل در مناسبات پولی و مالی ایران و دیگر کشورها مانع ایجاد کند.

کنعانی گفت: ایران در مذاکراتی که در حال انجام است این موضوع را با جدیت دنبال می‌کند و امیدواریم در روند گفتگوهای رفع تحریم‌ها و گفتگوهای دیپلماتیک شاهد آزادسازی این دارایی‌ها باشیم. روند را مثبت می‌دانیم و امیدواریم به نتایج خوبی برسیم.

وی افزود: در ارتباط با عراق روند مناسبات ما در مجموع از این قاعده مستثنی است چارچوب‌های خوبی برای مبادلات اقتصادی و تجاری دو کشور داریم. دولت عراق متعهد است و همواره تلاش‌های حداکثری انجام داده که فشارهای دولت آمریکا را حل و فصل کند. در مورد عراق مکانیسم‌ها و چارچوب‌های خود را داریم و همکاری‌های مالی و پولی ما در چارچوب‌های مورد توافق ادامه دارد.

سخنگوی وزارت خارجه درخصوص یمن نیز گفت: امیدواریم این توافق نتایج مثبتی در موضوع یمن داشته باشد. موضوع یمن و تصمیم گیری درباره مسائل این کشور در اختیار خود یمن است.

وی افزود: از ابتدای جنگ در یمن معتقد بودیم جنگ راهکار نیست و خسارت برای یمن، عربستان و کل منطقه خواهد بود. در موضوع یمن معتقدیم در ارتباط با تحولات این کشور خود یمنی‌ها تصمیم می‌گیرند.

کنعانی همچنین تصریح کرد: دیپلماسی نتیجه خود را به خوبی نشان داده است. ازسرگیری روابط سیاسی ایران و عربستان نشان دهنده مؤثر بودن و موفق بودن راهکار دیپلماتیک برای رفع سو تفاهمات و گام گذاشتن در مسیر جدید برای توسعه مناسبات بر مبنای منافع و مصالح مشترک است که خوشبختانه بازخوردهای مثبتی که این توافق در زمینه‌های مختلف نشان داده شد.

پیامدهای مثبت توافق تهران- ریاض در مناسبات منطقه‌ای ایران

وی افزود: استقبال گسترده تعداد قابل توجه کشورها در حوزه‌های مختلف جغرافیایی از جمله منطقه نشانگر این است که این تحول مهم دیپلماتیک می‌تواند آثار و پیامدهای مثبتی در مناسبات منطقه‌ای ایران و کشورهای منطقه داشته باشد.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در خصوص روابط ایران و بحرین گفت: روابط ایران و بحرین از این قاعده مستثنی نیست اراده سیاسی ایران با تاکید بر همسایه محوری و سیاست همسایگی و گسترش مناسبات با کشورهای همسایه و حوزه آسیا دلیلی بر وجود اراده سیاسی مثبت ایران برای دستیابی به نتایج عملی در این مسیر است.

وی افزود: خوشبختانه با فضای مثبتی که در منطقه شاهد بودیم این تحول مثبت می‌تواند در قبال دیگر کشورهای منطقه از جمله بحرین اتفاق بیافتد.

واکنش به احضار سفیر ایران به وزارت خارجه آذربایجان

کنعانی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درخصوص احضار سفیر کشورمان در آذربایجان گفت: موضوع احضاری که طرف آذربایجانی مطرح کرد مربوط به پرواز یک هواپیما در محدوده داخلی کشورمان است.

وی افزود: این پرواز عادی و متعارف بود که بصورت دوره‌ای در چارچوب پایش مناطق مرزی ایران و در فضای داخلی ایران انجام شد. در گذشته نیز این پروازها انجام می شده است. پرواز هواپیما بر اساس اطلاعات دقیق به موازات مرز مشترک و در فضای داخلی ایران با فاصله مناسب از مرز طرف آذربایجانی صورت گرفت و معمولاً در حالاتی که اتفاقاتی رخ بدهد و اشتباه در چهارچوب‌های فنی رخ دهد، معمولاً رادارها و شبکه‌های پدافندی در ارتباطات رادیویی که با پرنده برقرار می‌کنند هشدارهای لازم را می‌دهند.

وی افزود: در ارتباط با این پرواز ایران، هشدار راداری و رادیویی داده نشده است که نشان دهنده این است که در این زمینه اساساً خطایی صورت نگرفته است. مشخصاً باز در این گونه موضوعات روند معمول در قوانین پروازی بین المللی این است که اگر احیاناً خارج از عرف رخ داده شود در همان چارچوب‌های فنی بیان و تبادل شود که این اتفاق افتاد و مضاف بر اینکه ما با آذربایجان در این زمینه در حوزه دفاعی نیز رابطه داریم و سفارت ما فعال است و وابسته دفاعی ما حضور دارد اگر در این زمینه حسن نیت بود می‌توانست موضوع در ارتباط با سفارت کشورمان در حضور وابسته دفاعی ما این موضوع مطرح شود و در همان چارچوب تبادل‌نظر شود و رفع سو تفاهم شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: بنابراین ما نمی‌توانیم این اقدام دولت آذربایجان را در احضار سفیر و رسانه‌ای کردن موضوع یک اقدام توأم با حسن نیت و در قالب روابط عادی میان کشورها به ویژه میان کشورهای همسایه تلقی کنیم.

وی افزود: با کشور آذربایجان همسایه هستیم و ما بال‌های تاریخی یکدیگر هستیم در منطقه همسایگی و تعامل صادقانه طبیعتاً مورد انتظار و توقع ما از این موضوعات تخصصی انتظار داریم در همان چارچوب‌های تخصصی مطرح شود و حل و فصل شود و بارها تاکید کرده‌ایم و یک بار دیگر تاکید می‌کنیم در موضوعات اختلاف طرح مسائل در فضای رسانه‌ای از پشت تریبون‌ها کمکی به حل و فصل کردن نخواهد بود و نشان دهنده حسن نیت نیست.

کنعانی در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارات مداخله جویانه مقامات فرانسوی گفت: بارها در این زمینه مواضع ایران اعلام شد. افرادی که بازداشت شده‌اند در داخل ایران در ارتباط با اغتشاشات اخیر دارای نقش آفرینی‌هایی بودند و اقدامات آنها منطبق با قوانین ملی ایران اقدامات مجرمانه‌ای بود و در این ارتباط بازداشت شدند و روند قضائی در خصوص آنها در حال اجرا و انجام است.

وی افزود: در ارتباط با اینگونه بازداشت شدگان گفتگوها و ارتباطات سیاسی و کنسولی بین طرف‌های ذیربط ایران و کشورهای متبوع این شهروندان در حال انجام است. موضع کلی ایران برخورد توأم با رأفت اسلامی است اما این مرتبط به سیاست کلی ایران است.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: عفو حق هیچ مجرمی نیست و نمی‌تواند مورد مطالبه یکجانبه دولت متبوع آن شهروند قرار بگیرد. اما ایران نگاهش به اینگونه موضوعات توأم با ابعاد و زوایای انسانی است. در مورد شهروندان فرانسوی و گفتگوهای دیپلماتیک و قضائی و کنسولی برقرار است.

کنعامی در خصوص سفر باقری به عمان نیز گفت: سفر ایشان به مسقط به منظور مشارکت و برگزاری نهمین دور مشورت‌های سیاسی بین ایران و عمان انجام شده و در این ارتباط علاوه بر برگزاری این نشست با همتای عمانی با وزیر خارجه عمان دیدار خوبی داشت و موضوعات دوجانبه و مورد علاقه منطقه‌ای و بین‌المللی مورد گفت‌وگو قرار گرفت.

سخنگوی وزارت خارجه درباره خبر منتشر شده مبنی بر تلاش چین برای انجام گفتگوی ایران با شورای همکاری خلیج فارس اظهار داشت: موضع ایران استقبال از هرگونه تحرک دیپلماتیکی است که می‌تواند به همگرایی سیاسی در منطقه کمک کند.

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