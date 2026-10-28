انهدام باند سرقت در اصفهان با کشف ۳۰ دستگاه پراید؛ ۲سارق دستگیر شدند

سرهنگ حسن‌علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات تخصصی، رصد اطلاعاتی و بهره‌گیری از شگردهای نوین پلیسی، موفق شدند ردپای دو سارق حرفه‌ای را در این پرونده شناسایی کرده و پس از هماهنگی با مراجع قضائی، در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه آنان را در مخفیگاهشان به دام بیندازند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان افزود: در بازرسی از مخفیگاه و محل‌های دپوی متهمان، ۳۰ دستگاه خودروی پراید مسروقه کشف و ضبط شد که این امر نشان‌دهنده فعالیت گسترده این باند در سطح شهر است.

وی با اشاره به اینکه تمام خودروهای مکشوفه پس از طی مراحل قانونی و احراز هویت، به مال‌باختگان تحویل داده شدند، تأکید کرد: هر ۲ متهم دستگیرشده پس از تکمیل تحقیقات اولیه و تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی و صدور احکام مقتضی به مرجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ علی‌اکبری با تقدیر از تعامل خوب شهروندان با پلیس و هشدار جدی به سارقان و مالخران خاطرنشان کرد: هرگونه اقدام مجرمانه در زمینه سرقت خودرو یا خریدوفروش اموال مسروقه، با واکنش قاطع و پیگیری تخصصی پلیس مواجه خواهد شد و مجرمان اطمینان داشته باشند که قانون هیچ‌گاه راه فراری برای آنان باقی نخواهد گذاشت. پلیس از شهروندان نیز درخواست می‌کند با رعایت نکات ایمنی و استفاده از تجهیزات بازدارنده نظیر دزدگیر، قفل فرمان و قفل پدال، ضریب ایمنی وسایل نقلیه خود را افزایش داده و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را بلافاصله از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.