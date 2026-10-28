تعمیم بیمه حوادث طبیعی به واحدهای تجاری تصویب اولیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر از صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، طرح تعمیم پوشش بیمه حوادث طبیعی ساختمان به واحدهای تجاری در بیست‌وپنجمین جلسه کمیته تخصصی هیأت امنای این صندوق که روز سه‌شنبه ۵ آبان برگزار شد، پس از بررسی‌های فنی به تصویب اولیه اعضا رسید.

در این جلسه که با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو در محل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان برگزار شد، شمس‌اله سلامی، رئیس هیأت عامل صندوق، گزارشی از اقدامات و عملکرد این نهاد در زمینه جبران خسارت واحدهای آسیب‌دیده از حوادث طبیعی ارائه کرد.

اعضای کمیته تخصصی هیأت امنای صندوق همچنین درباره مفاد دستور جلسه بحث و تبادل نظر کردند. این نشست همزمان با ششمین سالروز تأسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان برگزار شد.

تصویب اولیه این طرح، مرحله‌ای از فرایند گسترش پوشش بیمه حوادث طبیعی به واحدهای تجاری است و اجرای آن به تصویب نهایی و طی مراحل مربوط بستگی دارد. در صورت نهایی شدن طرح، دامنه پوشش بیمه‌ای خسارت‌های ناشی از حوادث طبیعی به واحدهای تجاری نیز گسترش خواهد یافت.