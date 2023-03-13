جانشین ستادکل نیروهای مسلح به جمع راهیان نور پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلبان سرتیپ عزیز نصیر زاده جانشین ستاد کل نیروهای مسلح به همراه سرهنگ مهدی امیریان دبیر ستاد مرکزی راهیان نور صبح امروز دوشنبه با حضور در یادمان شهدای والفجر۸ به جمع راهیان نور پیوست و از این منطقه عملیاتی دیدن کرد.

عملیات والفجر ۸ در ساعت ۲۲ روز ۲۲ بهمن ۱۳۶۴ همزمان با ایام یوم الله تاریخ ساز دهه فجر در منطقه اروند و فاو عراق انجام شد و رزمندگان اسلام در یک عملیات متهورانه دشمن را به قبول شکستی سخت وادار کردند.

پیکر هشت شهید غواص عملیات والفجر ۸ که در اسارت صدامیان متجاوز بودند و در عاشورای ۱۳۸۰ به شهادت رسیدند، در کنار ساحل اروند به خاک سپرده شد.

این یادمان که با شماره ۱۳۸ در ردیف آثار ملی دفاع مقدس قرار دارد، همه ساله در تعطیلات نوروز و فصل اعزام کاروان‌های راهیان نور میزبان میلیون‌ها مشتاق دل باخته حسینی است که به زیارت این حرم شریف می‌شتابند.