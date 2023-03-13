نمایشگاه طراحی چهره شهدا در بوشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر صبح دوشنبه در حاشیه آئین افتتاح این نمایشگاه ضمن تقدیر و تشکر از حوزه هنری گفت: در شرایط کنونی دشمن نوجوان و جوان را هدف قرار داده است و یکی از مؤثرترین عناصر هویتی تجلی همین شهدا است.

حجت‌الاسلام محمد قادری با اشاره به اینکه باید نسلی در طراز هنر انقلاب اسلامی تربیت کنیم یاد آور شد: حوزه هنری بوشهر باید بگویم، حوزه هنر انقلاب اسلامی که از زحمات رئیس حوزه هنری و کارکنان تقدیر و تشکر می‌کنیم.

حجت‌الاسلام یوسف جمالی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر بیان داشت: حوزه هنری در هر مناسبتی پویا و فعال است و شاهد اجرای برنامه‌های متنوع در عرصه هنر که مورد تاکید مقام معظم رهبری و حضرت نماینده ولی فقیه در بوشهر است هستیم.

نمایشگاه طراحی چهره شهدا «حُسن رُخ مهرویان» آثار هنرمندان برتر استان صبح دوشنبه ۲۲ اسفندماه افتتاح و بیش از ۲۰ اثر از هنرمندان غلامرضا احمدزاده، محمد علی نادری، عباس تارخ، فاطمه نیک چهر در سبک‌های طراحی، رنگ روغن، سیاه قلم به معرض دید عموم قرار گرفت.

نگارخانه سوره حوزه هنری انقلاب اسلامی در خیابان رئیس‌علی دلواری واقع است.