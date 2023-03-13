به گزارش خبرگزاری مهر، نواب نصیرشلال سرمربی جدید تیم‌ملی وزنه‌برداری بزرگسالان ایران گفت: تشکر می کنم از فدراسیون وزنه برداری و شخص دکتر انوشیروانی که به من اعتماد کرد و این مسئولیت را به من سپرد. قطعا پذیرش این مسئولیت برمی‌گردد به زحماتی که ایشان در این 7 ماهی که در فدراسیون بودند کشیدند و ما هم امیدواریم این روند ادامه داشته باشد. حمایت ایشان از تیم های ملی و پیشبرد برنامه های اصلی و مهم فدراسیون وزنه برداری باعث دلگرمی و امیدواری ما می شود.

قهرمان سابق المپیک ادامه داد: وزنه برداری ما مقداری از سالها و روزهای خوبش فاصله گرفته و این کار را سخت می کند. به لحاظ وجود وزنه بردارهای آماده مقداری دچار مشکل هستیم و ما مجبوریم تا برنامه و تمرینات سختی داشته باشیم و سختگیرانه اردوها را پیش ببریم.

نصیرشلال ادامه داد: قطعا در برنامه ما نظم و انضباط در اولویت قرار دارد و سعی می کنیم از تمام پتانسیل وزنه برداری استفاده کنیم. در برنامه از تمام افراد عنوان دار و حتی افرادی که دیده نشده‌اند استفاده خواهیم کرد و سعی می کنیم تمام ورزشکاران دیده شوند.

سرمربی تیم ملی افزود: شرایط ما سخت است و مجبور هستیم از لحاظ تمرینی و نظم و انضباطی سختگیرانه برخورد کنیم. به هرکسی که شرایط اردویی و تمرینی ما را می پذیرد حتما شانسی به او خواهیم داد تا خودش را نشان دهد.

وی افزود: بخشی از کار ما جوان گرایی خواهد بود. می خواهیم به جوان هایی که در این سالها دیده نشدند و نتوانستند در مسابقات شرکت کنند بها بدهیم. شرایط ما برای همه یکسان است و همه ورزشکاران باید در یک چارچوب و قاعده به فعالیتشان ادامه دهند. با توجه به اینکه اولین مسابقاتمان 50 روز آینده است، سعی می کنیم در روزهای آینده اردوی آماده سازی را آغاز کنیم.

نصیرشلال در پایان گفت: در نهایت تشکر می کنم از همه دوستانی که در فدراسیون وزنه برداری زحمت می کشند و امیدواریم با یک نتایج خوب کار را پیش ببریم و موفقیت حاصل شود.