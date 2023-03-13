عبدالملک الحوثی: علماء باید در قبال نقشه های دشمنان هوشیار باشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، عبدالملک الحوثی رهبر جنبش انصارالله یمن طی اظهاراتی تاکید کرد که خطیبان و مبلغان باید از واقعیت ها آگاه باشند؛ چرا که دشمنان اسلام با تمام توان و امکانات خود در عرصه های نظامی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی فعال هستند.

وی افزود: طرحی برای هدف قرار دادن امت اسلام از داخل وجود دارد و برخی علماء نیز در برخی کشورهای وابسته به آمریکا و رژیم صهیونیستی به دنبال ارائه چهره تحریف شده از اسلام هستند.

رهبر انصارالله یمن عنوان کرد: باید مردم را به سمت همکاری در زمینه تقوا و نیکوکاری و کمک به نیازمندان سوق داد.

الحوثی اظهار داشت: دشمنان اسلام به دنبال فساد و به گمراهی کشاندن جامعه اسلامی هستند تا کفر و رویگردانی از اصول دین را ترویج دهند.

وی گفت: امت ما از طرف دشمنان هدف قرار گرفته است و تلاش هایی برای گمراهی و به فساد کشاندن امت وجود دارد و باید برای هدایت و آگاه کردن مردم تلاش کرد.