سنندجی ها در سال جاری ۱۱ هزار جلد کتاب به کتابخانه ها هدیه کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کتابخانه های عمومی کردستان، حسن عسکری روز دوشنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان سنندج با اشاره به آمار بالای اهدای کتاب در سنندج، گفت: خوشبختانه فرهنگ وقف و اهدای کتاب در میان شهروندان سنندجی نهادینه شده و این امر مایه افتخار است.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون شهروندان سنندجی نزدیک به ۱۱ هزار نسخه کتاب به کتابخانه های عمومی اهدا کرده اند که بسیار مایه مباهات است.

فرماندار سنندج تصریح کرد: فرهنگ اهدای کتاب به منظور استفاده سایر شهروندان از این منابع امری پسندیده است و نشان از فرهنگ بالای مردم شهرستان در این زمینه دارد.

عسکری تأکید کرد: حمایت از نویسندگان و ناشران بومی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: این امر به شیوه‌های مختلف از جمله رونمایی از کتاب، برگزاری نشست‌های نقد و بررسی کتاب و همچنین خریداری کتاب به منظور توزیع در کتابخانه ها امکانپذیر است.

وی راه اندازی کتابخانه در ناحیه منفصل شهری نایسر را مهم ارزیابی کرد و گفت: توسعه این مناطق و ارتقای سطح خدمات رسانی در تمامی سطوح به ویژه در حوزه فرهنگ امری ضروری است.

فرماندار سنندج حمایت از کتابخانه های عمومی را زمینه ساز توسعه فرهنگی برشمرد و گفت: خوشبختانه برخی نهادها از جمله شهرداری و شورای اسلامی شهر سنندج در اجرای وظایف و مسئولیت‌های خود در قبال کتابخانه خوب عمل کرده اند.

عسکری با بیان اینکه راه اندازی بوستان کتاب در شهر سنندج ضروری است، اضافه کرد: اقدامات اولیه برای ایجاد این بوستان در روبروی کتابخانه شهید مطهری سنندج انجام شده است و امیدواریم در سال آینده شاهد افتتاح این مجموعه باشیم.