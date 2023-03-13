استقبال روسیه از توافق بین ایران و عربستان برای ازسرگیری روابط

به گزارش خبرگزاری مهر، در تماس تلفنی حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه، وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و روسیه به گفتگو و تبادل نظر پرداختند.

وزیر امور خارجه روسیه در این گفتگوی تلفنی از توافق حاصل شده بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی برای از سرگیری روابط فیمابین استقبال کرد.

طرفین در خصوص موافقتنامه جامع همکاری‌های بلندت مدت آخرین دیدگاه‌های خود را مورد توجه قرار دادند.

وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و روسیه همچنین در خصوص برگزاری نشست ۴ جانبه (ایران، روسیه، ترکیه و سوریه) به منظور حل مشکلات فیمابین سوریه و ترکیه رایزنی و تبادل نظر کردند.

آخرین تحولات صحنه اوکراین از دیگر موضوعات مورد گفتگوی دو وزیر امور خارجه بود که طی آن وزیر امور خارجه کشورمان دیدگاه اصولی جمهوری اسلامی ایران در زمینه تمرکز بر راه حل سیاسی و گفتگو را مورد تاکید قرار داد.

تحولات مرتبط با همکاری‌های فنی جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی محور دیگر گفتگو و تبادل نظر بین امیرعبداللهیان و سرگئی لاوروف در این ارتباط تلفنی بود.