جانباختن کارگر گیلانغربی بر اثر ریزش معدن

وحید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کارگر ۳۸ ساله در یکی از معادن گچ شرکت چغالوند در شهرستان گیلانغرب بر اثر ریزش معدن در حین کار جان باخت.

وی افزود: این حادثه امروز دوشنبه برای یک کارگر شاغل در معدن گچ چغالوند در شهرستان گیلانغرب استان کرمانشاه رخ داد.

فرماندار گیلانغرب تصریح کرد: این کارگر حین انجام کار و بازگشایی یکی از مخازن که دچار انسداد شده بود و به دنبال ریزش معدن دچار خفگی شد.

محمدی خاطر نشان کرد: به محض وقوع این حادثه دستگاه‌های امدادی در محل حضور یافتند و پیکر وی برای انجام بررسی‌های بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد.