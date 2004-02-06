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۱۷ بهمن ۱۳۸۲، ۱۱:۱۲

مدير عامل سازمان بازيافت شهر تهران در گفتگو با "مهر" :

فقط 4 درصد از زباله هاي تهران بازيافت مي شود

مدير عامل سازمان بازيافت شهر تهران گفت : در حال حاضر با توجه به كمبود امكانات و تجهيزات فني فقط 4 درصد زباله هاي شهر تهران بازيافت مي شود .

دكتر ابوالفضل ابراهيمي درگفتگو با خبرنگاراجتماعي مهر افزود : روزانه حدود 6700 تن زباله در شهر تهران توليد مي شود كه از اين ميزان فقط چهار درصد به صورت  مواد پلاستيكي ، كيسه زباله ، گلدان و كود كمپوست بازيافت مي شود .

وي اضافه كرد :علاوه بر توليد  روزانه  60 تن كود كمپوست از زباله هاي تهران پنج درصد زباله هاي خشك نيز به صورت كاغذ بازيافت مي شود  و برنامه هايي نيز در دست است كه بر اساس آنها  ميزان بازيافت زباله در تهران به صورت كمپوست يا كاغذ سالانه 20 درصد افزايش يابد .

وي ادامه داد : يك كارخانه بازيافت كاغذ از زباله  جديد نيز تا پايان امسال در تهران به بهره برداري مي رسد كه در صورت راه اندازي آن روزانه 10 تن كاغذ از زباله هاي خشك تهران توليد مي شود .

 

 

کد مطلب 57329

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