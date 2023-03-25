افتتاح خط ریلی رشت _ آستارا چهار سال دیگر

عباس خطیبی، معاون ساخت و توسعه راه آهن در گفت وگو با خبرنگار مهر درخصوص رویکرد ریلی وزارت راه و شهرسازی گفت: تاکید بر توسعه‌ای ریلی در برنامه ششم و هفتم در بخش کریدورهای ترانزیتی تاکید داشته است و لزوماً کریدور شمال به جنوب مورد توجه ویژه ای قرارگرفته است.

وی در ادامه بیان کرد: کریدور شمال به جنوب که خط ریلی بندرعباس تا رشت تکمیل و رشت تا آستارا که بخش نهایی این کریدور بین المللی است با توجه به ذی نفعان (روسیه، هند و کشورهای همسایه) و این کشورها به دنبال اتمام این پروژه هستند به دلیل اینکه این پروژه باری می‌تواند مصافت حمل بار را کوتاه و حدود ۳۰ درصد صرفه جویی دربخش مالی داشته باشد بنابراین این خط ریلی بسیار حائز اهمیت است.

عباس خطیبی در ادامه درخصوص وجود روس‌ها در بخش ریلی رشت آستارا نیز گفت: انتهای خط ریلی آستارا مورد توجه ویژه روس‌ها قرار گرفته و با توجه به توافقنامه باکو که بین راه و شهرسازی ایران، روسیه و آذربایجان است، این کشورها به دنبال اتمام این خط ریلی هستند. حتی در این خصوص هر هفته مذاکراتی با روس‌ها درخصوص طراحی و هزینه ساخت این خط ریلی نشست‌هایی برگزار می‌شود.

وی در ادامه درخصوص کریدورهای دیگر به مهر گفت: ایران حتی در کریدورهای دیگر همانند چابهار به زاهدان و زاهدان به مشهد خط ریلی شرق پیشرفت‌های چشمگیری داشته و حتی در حال تکمیل پروژه‌های ریلی شیراز به بوشهر و اندیمشک خط ریلی جنوبی است.

وی در ادامه افزود: چند طرح ریلی دیگر نیز در دستور کار قرار گرفته است.

معاون ساخت و توسعه راه آهن درخصوص زمان افتتاح طرح‌های ریلی به مهر گفت: طرح چابهار به زاهدان در اواخر سال ۱۴۰۳ به اتمام خواهد رسید و طرح‌های دیگر از جمله طرح رشت به آستارا ودیگر طرح‌های ریلی ۴ سال زمان برای افتتاح آنها در نظر گرفته شده است.