باید تولید را فعال کنیم/ لزوم برنامه ریزی برای نقدینگی سرگردان

حجتالاسلام نصرالله پژمانفر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ما باید به سمت تولید برویم و موانع آن را برطرف کنیم، اظهار داشت: قوانینی یا مسائلی که موجب میشود نتوانیم تولید را راه بیندازیم، باید برطرف شود.
وی بیان کرد: یکسری مسائل و مشکلات در حوزه مالیات، بیمه و بانکها وجود دارد که حتماً باید برطرف شود تا بتوانیم بخش تولید را فعال کنیم.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: زمانی که تولید فعال شود، طبیعتاً سود آن به همه میرسد و همه مردم از کارگر ساده گرفته تا سایر اقشار جامعه از آن سود میبرند.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مبارزه با مسیرهایی که نقدینگی و پول به سمت سوداگری میرود اهمیت دارد و راه آن شفاف سازی است، گفت: یکی از جاهایی که پولهای سرگردان به آنجا میرود، بخش مسکن است و تا زمانی که سامانه املاک و اسکان کشور راه نیافتد، نمیتوانیم جلوی این موضوع را بگیریم.
پژمانفر ادامه داد: یکی دیگر از جاهایی که پولهای سرگردان به آنجا میرود، بخش خودرو است که باید از این موضوع هم جلوگیری کنیم، چرا که خودرو نباید از یک کالای مصرفی تبدیل به کالای سرمایهای شود.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نقدینگیهای سرگردان یک روز به بخش ارز و روز دیگر به سمت طلا، خودرو و دلار میرود که این وضعیت باید کنترل شود، گفت: رفع این مشکل نیازمند توجه به اظهارنامه مالیاتی است و بخشی از آن هم نیازمند اقدامات نظارتی است که حتماً مجلس باید در دستورکار خود قرار دارد.
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