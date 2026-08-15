به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، دیزنی اعلام کرد پس از موفقیت عظیم «زوتوپیا ۲» که سال گذشته ۱.۸ میلیارد دلار در گیشه جهانی فروخت و به پرفروش‌ترین فیلم انیمیشن این کمپانی بدل شد، حالا «زوتوپیا ۳» در دست ساخت است.

خبر رسمی ساخته شدن «زوتوپیا ۳» دیروز (جمعه) در جریان گردهمایی طرفداران دیزنی اعلام شد و جنیفر گودوین و هوی کوان تأیید کردند با فیلم سوم در نقش خرگوش و مار بازخواهند گشت.

فیلم اصلی این مجموعه سال ۲۰۱۶ اکران شد و شخصیت‌هایش شامل افسر پلیس جودی هاپس خرگوشه (با بازی جنیفر گودوین) و روباه کلاهبردار نیک وایلد (با بازی جیسون بیتمن) دل تماشاگران را بردند. این ۲ در ابتدای پیوستن جودی به اداره پلیس زوتوپیا، دشمن هم بودند، اما بعد اختلافات را کنار گذاشتند تا با هم یک معما را حل کنند. فیلم اول در گیشه بسیار موفق بود و از مرز یک میلیارد دلار فروش جهانی عبور کرد و موجب شد تا یک سریال تلویزیونی اسپین‌آف به نام «زوتوپیا+» در دیزنی پلاس ساخته شود.

در «زوتوپیا ۲» که سال ۲۰۲۵ اکران شد، نیک به نیروی پلیس می‌پیوندد و شریک جودی می‌شود تا با هم یک راز دیگر را کشف کنند. آنها به لطف کمک افعی گودال (که هوی کوان) کشف می‌کنند که چه اتفاقی برای جمعیت خزندگان گمشده در زوتوپیا افتاده است.

فیلم دوم به کارگردانی جرد بوش و بایرون هاوارد ساخته شد و در آخر هفته افتتاحیه خود در گیشه تاریخ‌ساز شد و به چهارمین افتتاحیه بزرگ جهانی در آن زمان و بزرگترین اکران جهانی برای یک فیلم انیمیشن در تمام دوران بدل شد. این فیلم نامزد دریافت جایزه بهترین انیمیشن بلند اسکار هم شد.

بازیگران «زوتوپیا ۲» شامل پادکستر بیور نیبلز مپل‌استیک (فورچون فیمستر)، پاوبرت لینکسلی (اندی سمبرگ)، میلتون لینکسلی (دیوید استراترن)، کاتریک لینکسلی (مکالی کالکین)، کیت لینکسلی (برندا سانگ)، دکتر فازبی (کوئینتا برانسون)، رابرت فوروین (رابرت ایروین) و برایان ویندنسِر (پاتریک واربرتون) بودند.