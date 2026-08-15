نگرانی از افزایش شمار پشه آئدس در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی میرزاده اظهار کرد:در تمام شهرستان‌های استان، به جز بشاگرد، حاجی آباد و بستک، پشه آئدس مشاهده شده است و با توجه به بارندگی‌های اخیر، نگران افزایش شمار پشه‌های آئدس ناقل در هرمزگان هستیم.

وی با توجه به وجود پشه آئدس در استان‌های همجوار گفت: در چابهار و کنارک استان سیستان و بلوچستان بیش از هزار مورد مثبت تنب دنگی ثبت شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان افزود: ناقل بیماری تب دنگی به انسان نیش پشه آئدس، و دوره ابتلا به آن، هفت تا ده روز است.

میرزاده گفت: پشه آئدس در روز خونخواری می‌کند و حداکثر گزش آن صبح زود و هنگام غروب خورشید است.

وی عنوان کرد: علائمی مانند سرماخوردگی، آبریزش بینی و تب استخوان شکن از مهم‌ترین علائم بیماری تب دنگی است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: آب‌های راکد در جویها، لاستیک‌های فرسوده، زیر گلدان‌ها و ظروف یکبار مصرف از مهم‌ترین عامل تجمع این پشه است.

سال گذشته، ۲۵۸ تن در هرمزگان به بیماری تب دنگی مبتلا شدند، تب دنگی از سال ۹۸ در هرمزگان شناسایی شد.