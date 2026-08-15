حق پرستاری افراد دارای اوتیسم ۹۰ درصد افزایش یافت

سیدجواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره حمایتهای سازمان بهزیستی از کودکان دارای اوتیسم گفت: در رابطه با اوتیسم، روز گذشته بهطور کامل توضیح دادم و دبیرخانه توانمندسازی و مشارکت طیف اولیا و خانوادههای افراد دارای اوتیسم در مشهد دایر شد.
وی با بیان اینکه این دبیرخانه، دبیرخانه ملی است، افزود: درباره موضوع اوتیسم مطالب بسیار زیادی وجود دارد و میتوان ساعتها در این زمینه صحبت کرد، اما در پاسخ به این سؤال، به برخی اقدامات انجامشده از سوی سازمان بهزیستی اشاره میکنم.
رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: نخست اینکه برای نخستین سال، ردیفهای اعتباری مربوط به حق کارفرمایی، خویشفرمایی و کارآفرینی برای اشتغال طیف افراد دارای اوتیسم دریافت کردیم.
حسینی با اشاره به حمایتهای مالی از افراد دارای اوتیسم گفت: دوم اینکه حق پرستاری افراد دارای اوتیسم و افراد دارای ضایعه نخاعی را برای نخستین بار، جدا از یارانهها، نسبت به سالهای گذشته ۹۰ درصد افزایش دادیم.
وی همچنین از راهاندازی مراکز موقت شبانهروزی برای افراد دارای اوتیسم خبر داد و گفت: ۱۰ مرکز موقت شبانهروزی اوتیسم دایر کردهایم و تا پایان سال این تعداد را به ۳۰ مرکز خواهیم رساند که این موضوع برای افراد دارای اوتیسم بسیار مهم است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به راهاندازی مراکز روزانه ویژه افراد دارای اوتیسم بالای ۱۴ سال اظهار کرد: دو مرکز روزانه برای افراد دارای اوتیسم بالای ۱۴ سال دایر کردهایم، شیوهنامه آن نیز نوشته شده و در حال گسترش این مراکز در سراسر کشور هستیم.
حسینی همچنین بر اهمیت تشخیص و مداخله بهنگام در زمینه اوتیسم تأکید کرد و گفت: برای تشخیص و مداخلات بهنگام اوتیسم، سامانه اوتیسم را راهاندازی کردهایم تا خانوادهها بتوانند از طریق آن، تشخیص اولیه را انجام دهند.
وی ادامه داد: اگر اوتیسم تا سن پنج یا شش سالگی شناسایی شود و مداخله بهنگام صورت گیرد، این موضوع در روند توانبخشی بسیار مؤثر خواهد بود. بنابراین این اقدام را انجام دادهایم تا خانوادهها بتوانند در زمان مناسب برای شناسایی و دریافت مداخلات لازم اقدام کنند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور تأکید کرد: این کار از اقدامات خود سازمان بهزیستی است و برای انجام آن نیازی به تفاهمنامه با دستگاه دیگری نداریم؛ چراکه باید خودمان این اقدامات را انجام دهیم و در این زمینه منتظر تفاهمنامه با دستگاه دیگری نمیمانیم.
نظر شما