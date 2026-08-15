اختلافات در فوتبال آسیا بر سر آینده فیفا بالا گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، اختلافات در فوتبال آسیا بر سر آینده فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) در حال افزایش است؛ پس از آنکه قطر برخلاف موضع کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) در اعتراض به تصمیم این نهاد برای پیوستن به اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) و کنفدراسیون فوتبال آمریکای شمالی، مرکزی و کارائیب (کونکاکاف) در انتقاد گسترده از جانی اینفانتینو، رئیس فیفا، موضع گرفت؛ رئیس فیفا که با فشارهای فزاینده‌ای مواجه است.

روزنامه الشرق الاوسط عربستان خبر داد؛ شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی رئیس فدراسیون فوتبال قطر، در نامه‌ای خطاب به شیخ سلمان بن ابراهیم آل خلیفه، رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا، اعلام کرد که نه او و نه فدراسیون فوتبال قطر پیش از انتشار نامه مشترک سه کنفدراسیون قاره‌ای، در جریان این موضوع قرار گرفته یا با آنها مشورت شده است.

شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی که عضو کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا و شورای فیفا نیز هست، در این نامه خطاب به رئیس AFC نوشت: ابتدا باید مشخص شود که آیا دیدگاه مشترکی وجود دارد یا خیر؛ نمی‌توان وجود چنین دیدگاهی را فرض کرد و صرفاً با اعلام آن نمی‌توان چنین دیدگاهی ایجاد کرد.

او همچنین از کنفدراسیون فوتبال آسیا خواست درباره ماهیت رایزنی‌های انجام‌شده و مبنایی که این نهاد بر اساس آن خود را مجاز به صحبت از طرف ۴۷ عضو AFC دانسته است، توضیح دهد.

این اقدام قطر نشان‌دهنده وجود شکاف و اختلاف در داخل کنفدراسیون فوتبال آسیا در مقطع حساسی از رقابت بر سر آینده ریاست اینفانتینو در فیفا است.