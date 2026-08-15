به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا کاظمیان، دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران با تشریح آخرین وضعیت روند تدوین «سند راهبردی یکپارچه توسعه حملونقل ریلی مجموعه شهری تهران - البرز» گفت: توسعه حملونقل ریلی حومهای از مطالبات جدی رئیسجمهوری است و از چند ماه گذشته با تأکید ویژه ایشان در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: پیشنویس سند راهبردی حملونقل ریلی یکپارچه تهران و البرز با مشارکت وزارت راه و شهرسازی، شهرداری تهران، شهرداریهای شهرهای پیرامونی، راهآهن جمهوری اسلامی ایران و استانداری تهران در حال تدوین است و نسخه نهایی این سند تا پایان شهریورماه ارائه خواهد شد.
کاظمیان با بیان اینکه روزانه جمعیت قابل توجهی میان تهران، شهرها و روستاهای پیرامونی مجموعه شهری تهران و البرز برای کار، فعالیت و انجام سایر سفرهای روزانه جابهجا میشوند، بیان کرد: وابستگی این سفرها به خودروهای شخصی و حملونقل عمومی جادهای، علاوه بر اتلاف وقت شهروندان، موجب افزایش مصرف سوختهای فسیلی، تشدید آلودگی هوا و تحمیل هزینههای سنگین به کشور شده است.
وی ادامه داد: به همین منظور، توسعه حملونقل ریلی حومهای در استان در دستور کار قرار گرفته است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به همکاری دستگاههای مختلف در این طرح گفت: هماهنگی مناسبی میان وزارت راه و شهرسازی، شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور، استانداری تهران، شهرداری تهران و شهرداریهای شهرهای پیرامونی شکل گرفته است تا این مجموعه علاوه بر مشارکت در تأمین مالی، در مدیریت و اجرای پروژهها نیز همکاری داشته باشند.
وی یادآور شد: برای تحقق این هدف، تدوین یک سند راهبردی ضروری بود تا توسعه حملونقل ریلی با الگوی استقرار جمعیت و فعالیت در مجموعه شهری تهران هماهنگ شود.
کاظمیان تصریح کرد: بر این اساس، در مناطقی که تمرکز جمعیت و فعالیت وجود دارد یا پیشبینی میشود در آینده شکل بگیرد، زیرساختهای حملونقل ریلی متناسب نیز طراحی خواهد شد.
وی ادامه داد: در مقابل، در مناطقی که بر اساس سیاستهای توسعه فضایی امکان بارگذاری جمعیتی وجود ندارد، توسعه زیرساختهای دسترسی نیز بهگونهای مدیریت میشود که موجب تشویق ساختوساز و شکلگیری توسعه نامتوازن نشود.
دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران با بیان اینکه همزمان با آغاز پروژههای اجرایی، تهیه این سند نیز در دستور کار قرار گرفته است، گفت: هدف از تدوین این سند، ایجاد هماهنگی میان پروژههای متعدد حملونقل ریلی در محورهای مختلف و فراهم کردن امکان سفر یکپارچه میان شهرهای مختلف منطقه است؛ بهگونهای که شهروندان بتوانند از هر مبدأ به هر مقصد، با استفاده از شبکه حملونقل ریلی درونشهری و حومهای، با زمان، هزینه و کیفیت مناسب جابهجا شوند.
وی درباره وضعیت مطالعات این طرح اظهار کرد: سند ارائهشده، پیشنویس گزارش میاندوره مطالعات است و جزئیات نهایی خطوط و پروژهها همچنان در دست بررسی قرار دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در حال حاضر ۱۱ خط مترو برای شهر تهران برنامهریزی شده که بخش عمدهای از آن به بهرهبرداری رسیده است، اما شبکه حملونقل ریلی حومهای مستقل هنوز به شکل مطلوب توسعه نیافته است. اگرچه قطارهای حومهای روی خطوط موجود راهآهن فعال هستند، اما تعداد خطوط، قطارها و سفرهای تحت پوشش پاسخگوی نیازهای منطقه نیست.
کاظمیان در پایان خاطرنشان کرد: در قالب این سند، توسعه کریدورهای مختلف حملونقل ریلی برای اتصال شهرهای پیرامونی به تهران و همچنین برقراری ارتباط میان شهرهای اطراف با یکدیگر پیشبینی شده است و جزئیات نهایی آن پس از تکمیل مطالعات اعلام خواهد شد، مطالعات این سند تا پایان شهریورماه تکمیل و نسخه نهایی آن برای تصمیمگیری و اجرا ارائه خواهد شد.
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