به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجواد مرتضوی شامگاه چهارشنبه در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: این مسابقات مختص نوجوانان پسر متولد بالای یازدهم بهمن یکهزار و ۳۸۶ بوده و در سه رشته فوتسال، والیبال و ورزشهای زورخانه ای و پهلوانی پس از پایان امتحانات خرداد ماه سال آینده برگزار میشود.
وی با بیان اینکه به دنبال تیم داری نیستیم، افزود: هدف اصلی از برگزاری این جشنواره قهرمان پروری نبوده بلکه شبکه سازی ورزشی با هویت رضوی به خصوص پهلوان پروری و کمک به ورزشکاران است.
وی افزود: نخستین جشنواره فرهنگی و ورزشی آستان قدس در آذربایجان شرقی مرحله استانی و شهرستانی بوده و نفرات برتر آن به مسابقات کشوری که در مشهد برگزار خواهد شد راه مییابند.
وی خاطر نشان کرد: در حین برگزاری مسابقات گروههای استعدادیابی فعالیت خواهند داشت تا استعدادهای ناب را شناسایی و به ورزش حرفهای معرفی کنند.
مرتضوی یادآور شد: کانون ورزش آستان قدس رضوی در سال ۱۳۹۸ تأسیس شده است پیش از این فعالیتهای آستان قدس رضوی در شهر مشهد فعالیت داشت ولی در دوره تولیت آیت الله رئیسی در آستان قدس رضوی قرار شد که کانونهای آستان قدس در استانها با همان اهداف مشهد تأسیس و فعالیت خود را آغاز کنند.
وی اظهار کرد: به ورزشهای غیرتوپی بیشتر معتقدم چون که بیشتر مدالهای تیمهای ملی در مسابقات بین المللی را ورزشهای غیرتوپی کسب میکنند.
وی همچنین گفت: فعالیتهای کانون در حیطه خادم یاران رضوی نیز با برگزاری کوهپیمایی و پیاده روی برگزار شده البته آستان قدس رضوی به ورزشهایی مثل شنا، اسب سواری، تیراندازی و مسابقات بومی و محلی اولویت بیشتری قائل است.
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