«دهسلم» نگینی درخشان در دل ریگ یلان/بازدید ۳۵۰ هزار گردشگر

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: برای بسیاری از مردم سفر به کویر به معنای کوچ کردن به ساعت‌هایی همراه با آرامش و انس گرفتن با ستاره‌های درخشان شب‌های کویری و سکوت دلپذیر است. در سال‌های اخیر بسیاری از تورهای گردشگری نیز به مقصد کویر خراسان جنوبی برنامه‌هایی را تدارک دیده‌اند.

روستاهای زیبایی نیز در دل کویر لوت در محدوده خراسان جنوبی روستاهای بسیار زیبایی وجود دارد که مقصد سفر بسیاری از گردشگران شده است. بسیاری از زندگی شهری و ترافیک و شلوغی‌های روزمره دل کمی کنند و عزم سکوت رویایی کویر می‌کنند.

نمونه این روستاها، روستای دهسلم در شهرستان نهبندان است. در ۳۵ کیلومتری جنوب روستای دهسلم و در شرق بیابان لوت پدیده منحصر به فرد تپه‌های ماسه‌ای که به ریگ یلان معروف هستند واقع شدند.

بسیاری از گردشگران نیز ترجیح می‌دهد که شبی را در این روستای زیبا سپری کنند تا از آرامش و سکوت و شب‌های پرستاره آن بهره گیرند.

در بخش‌هایی از این بیابان گونه‌های با ارزش جانوری نظیر گربه و روباه شنی، انواع مار و عقرب و … و

گونه‌های خاص پرندگان مانند زاغ بور که پرنده آندمیک ایران است مشاهده شده است که بسیار ارزشمند است.

لوت اولین اثر طبیعی در فهرست میراث جهانی خراسان جنوبی

بیابان لوت به صورت مشترک بین استان‌های خراسان جنوبی، کرمان و سیستان و بلوچستان در ۲۹ مرداد ماه ۱۳۹۳ به شماره ۲۰۳ در فهرست میراث طبیعی ملی قرار گرفت و پرونده این اثر در سال ۲۰۱۵ جهت ثبت در فهرست میراث جهانی به یونسکو ارسال و در سال ۲۰۱۶ به شماره ۱۵۰۵ در فهرست میراث جهانی به ثبت رسید.

بیابان لوت ویژگی‌های برجسته‌ی بسیاری دارد که در دنیا منحصر به فرد است. قرارگیری این منطقه در موقعیت فوق‌العاده خشک، بادهای قوی، در دسترس بودن ته نشست رسوبات دریاچه برای توسعه کلوت‌ها و وجود رسوبات ریز دانه، شرایط مناسبی را برای ایجاد اشکال منحصر به فرد، زیبا و متنوع ایجاد نموده است.

بیابان لوت جذابیت‌های عدیده‌ای دارد که توجه به آن انسان را به خالق باری تعالی نزدیک کرده و انس او را به طبیعت بیشتر می‌کند.

زهرا رضایی ملکوتی، مدیر پایگاه جهانی بیابان لوت در خراسان جنوبی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روستای دهسلم و ریگ‌ها و کویر اطراف آن برای پذیرایی از گردشگران و مسافران نوروزی آمادگی دارد.

راهنمای گردشگری برای روستای دهسلم در نظر گرفته شده است

وی با اشاره به اینکه برای روستای هدف گردشگری دهسلم یک راهنمای محلی در نظر گرفته‌ایم، ادامه داد: برای ریگ یلان در آن محدود نیز یک راهنما در نظر گرفته‌ایم تا در کویر نوردی‌ها مشکلی برای مسافران به وجود نیاید.

مدیر پایگاه جهانی بیابان لوت در خراسان جنوبی با اشاره به برخی از جاذبه‌های ریگ یلان و روستای دهسلم گفت: نخلستان، خانه‌های بوم گردی، ریگ‌های متعدد و … از جمله جذابیت‌های این روستای زیبا است.

رضایی ملکوتی با تأکید بر اینکه نظافت پایگاه و روستا نیز انجام شده است، بیان کرد: ریگ یلان در واقع سهم خراسان جنوبی از بیابان لوت است که با تپه‌های ماسه‌ای چشم نواز گردشگران را به سمت خود جلب می‌کند.

ایجاد بازارچه صنایع دستی در ورودی روستا

وی با اشاره به اینکه با صاحبان بوم گردی‌ها برای آمادگی این مجموعه‌ها جهت پذیرایی از مسافران نیز رایزنی داشته‌ایم، گفت: در ورودی روستای دهسلم یک بازارچه موقت صنایع دستی ایجاد شده است که به صورت زنده نیز کار ساخت صنایع دستی را انجام می‌دهند.

مدیر پایگاه جهانی بیابان لوت در خراسان جنوبی با بیان اینکه در اسفند ماه تعداد زیادی نهال نخل را به مناسبت هفته درختکاری و منابع طبیعی با همکاری جوامع محلی در روستا کاشتیم، یادآور شد: در این روستا تنها نخل و محدود نهال‌های دیگر امکان رشد دارد.

رضایی با تأکید بر اینکه صنایع دستی این روستا نیز ارتباط تنگاتنگی با نخل دارد، افزود: از دیگر جذابیت‌های این روستا وجود قنات‌هایی پر آب است که وجود چنین قناتی در همسایگی کویر از دیگر شگفتی‌های طبیعت است.

وی ادامه داد: در دو سال کرونا کمتر گردشگر به این منطقه آمده است ولی در سال جاری تا حد زیادی میزان ورودی گردشگران به روال قبل برگشت.

بازدید بیش از ۳۵۰ هزار گردشگر از دهسلم و ریگ یلان

رضایی ملکوتی یادآور شد: در سال جاری تا تاریخ بیستم اسفند ماه حدود ۳۵۰ هزار گردشگر به روستای دهسلم آمدند و از جاذبه‌های این روستا و ریگ یلان بازدید کردند و از آرامش و سکوت این روستا بیشترین بهره را بردند.

مدیر پایگاه جهانی بیابان لوت در خراسان جنوبی گفت: البته این آماری است که ما به دست آورده‌ایم و امکان دارد گردشگران بیشتری به این منطقه آمده باشند.

رضایی ملکوتی با بیان اینکه در سال‌های گذشته تعداد زیادی از گردشگران خارجی از بیابان لوت و روستای دهسلم بازدید کردند، امیدواریم در نوروز ۱۴۰۲ و در ماه‌های آتی گردشگران و مسافران از این اثر طبیعی و میراث جهانی و همچنین روستای دهسلم بازدید کرده و از زیبایی‌های بی بدیل و بکر خداوندی نهایت استفاده را ببرند.