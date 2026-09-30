به گزارش خبرنگار مهر، حسن مومنی شامگاه سه‌شنبه در نشست هم‌افزایی فعالان گردشگری، بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی که در هتل مانلی گرگان برگزار شد، با قدردانی از مدیران و فعالان گردشگری گلستان اظهار کرد: مجموعه گردشگری استان در جریان شرایط و جنگ اخیر تلاش‌های قابل توجهی برای خدمت‌رسانی به هموطنان داشت که شایسته قدردانی است.

مشاور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع گردشگری گلستان افزود: این استان از ظرفیت مدیریتی مناسبی برخوردار است و انتظار می‌رود مدیران و فعالان گردشگری از این ظرفیت برای توسعه هرچه بیشتر این حوزه استفاده کنند.

وی یکی از سیاست‌های ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر را توزیع متوازن سفر در کشور دانست و گفت: هدایت مسافران به مناطق کمترشناخته‌شده از اهداف مهم این ستاد است، زیرا در کنار مقاصد شناخته‌شده، مناطق دیگری نیز از جاذبه‌های ارزشمندی برخوردارند که هنوز به خوبی معرفی نشده‌اند.

مومنی اظهار کرد: معرفی جاذبه‌های کمترشناخته‌شده می‌تواند به توزیع متوازن سفر کمک کند و در انتخاب مقصد از سوی خانواده‌ها نیز اثرگذار باشد.

دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر با اشاره به ظرفیت فضای مجازی برای معرفی جاذبه‌های گردشگری اظهار کرد: امروز صفحات و فعالان مختلف در فضای مجازی میلیون‌ها دنبال‌کننده دارند و باید از این ظرفیت برای معرفی جاذبه‌های گردشگری گلستان استفاده کرد.

وی موقعیت جغرافیایی گلستان را یکی دیگر از ظرفیت‌های مهم استان دانست و افزود: گلستان از یک سو در مسیر مازندران و از سوی دیگر در مسیر تردد مسافران به سمت مشهد مقدس قرار دارد و باید از این موقعیت برای افزایش ماندگاری گردشگران استفاده کرد.

مومنی ادامه داد: هدف باید این باشد که مسافرانی که از گلستان عبور می‌کنند، مدت بیشتری در استان اقامت داشته باشند، چراکه افزایش ماندگاری گردشگران می‌تواند به رونق اقتصادی گلستان کمک کند.

وی توسعه زیرساخت‌های گردشگری را ضروری دانست و گفت: فراهم کردن زیرساخت‌های حداقلی سفر از جمله سرویس‌های بهداشتی، نمازخانه‌ها و استراحتگاه‌های مسیر باید مورد توجه قرار گیرد.

مشاور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: ایجاد استراحتگاه‌های موقت در ایام پرتردد و نوروز علاوه بر افزایش ایمنی سفر، می‌تواند فرصتی برای روستاهای مسیر فراهم کند تا محصولات و تولیدات خود را به مسافران عرضه کرده و از این طریق بخشی از اقتصاد روستایی نیز رونق گیرد.

وی تأکید کرد: افزایش ایمنی مسافران یکی از اهداف اصلی توسعه خدمات سفر است و ایجاد فضاهای مناسب برای استراحت می‌تواند با کاهش خستگی رانندگان، در ارتقای ایمنی سفر مؤثر باشد.

مومنی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده ایران در حوزه گردشگری خاطرنشان کرد: کشور برای سلیقه‌های مختلف گردشگران داخلی و خارجی ظرفیت‌های متنوعی دارد و با برنامه‌ریزی مناسب می‌توان از این ظرفیت برای ایجاد درآمد پایدار و کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی استفاده کرد.

وی با بیان اینکه کشور در حوزه گردشگری با عقب‌ماندگی‌هایی مواجه است، گفت: با توجه به ظرفیت‌های موجود، باید اقدامات مؤثرتری برای توسعه گردشگری انجام شود و امیدواریم در آینده شاهد پیشرفت بیشتری در این حوزه باشیم.

دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر همچنین از آمادگی برای انتقال مطالبات و پیشنهادهای فعالان گردشگری به مسئولان وزارت میراث فرهنگی خبر داد و اظهار کرد: مطالب و پیشنهادهایی که فعالان این حوزه دارند، می‌تواند به مسئولان و وزیر میراث فرهنگی منتقل و پیگیری شود.

مومنی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مدیریت فرهنگی و گردشگری کشور گفت: در این دوره اقدامات و فعالیت‌های مختلفی برای تصمیم‌گیری و توسعه گردشگری انجام شده و روند صدور مجوزها و پیگیری برنامه‌ها نیز در حال انجام است که آثار آن در آینده بیشتر نمایان خواهد شد.

در پایان این نشست، «پیمان همدلی و اقدام برای گردشگری گلستان» با حضور مدیران، فعالان گردشگری، بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی استان به امضا رسید.