کاهش ۶۷ درصدی تصادفات فوتی در اصفهان

سرهنگ محمدرضا محمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی در سطح شهرهای استان اصفهان اظهار داشت: طی چهار روز اخیر شاهد افزایش ترافیک بودهایم که البته امری عادی است و اگر ترافیک نبود جای تعجب داشت.
وی افزود: نیروهای پلیس راهور استان اصفهان به همراه نیروهای کمکی از راهور فراجا مدیریت ترافیک در شهرهای استان اصفهان را در دستور کار دارند.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان در ادامه با اشاره به کاهش تصادفات فوتی درون شهری در استان اصفهان در چهار روز گذشته از طرح نوروزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته گفت: میزان این تصادفات ۶۷ درصد کاهش داشته و باید توجه داشت همه فوتیهای تصادفات درون شهری استان افراد بومی بودهاند.
وی همچنین به تعطیلی مراکز شماره گذاری خودرو تا ۵ فروردین ماه اشاره کرد و افزود: شهروندان میتوانند با دریافت نوبت اینترنتی از سامانه rahvar120.ir نسبت به دریافت نوبت اقدام کنند.
تقسیط خلافیهای بالای ۳ میلیون تومان خودروها در نوروز
سرهنگ محمدی در ادامه با بیان اینکه رانندگان دارای بیش از ۳ میلیون تومان خلافی اجازه سفر ندارند، گفت: از این رو از مسافران درخواست داریم تا قبل از سفر خلافی خود را استعلام کنند و در صورت داشتن سه میلیون تومان خلافی به بالا نسبت به پرداخت آن و یا تقسیط آن اقدام کنند.
وی با بیان اینکه خودروهای حادثه ساز که دو تخلف حادثه ساز را همزمان انجام میدهند، به مدت ۲ ساعت توقیف خواهیم کرد، اظهار داشت: بر روی این خودروها بنر توقیف شد نصب میشود و پس از دو ساعت ضمن آموزش رانندگان و دریافت تعهد از آنها اجازه ادامه سفر به آنها داده میشود.
رانندگان از پارک دوبل و پارک در محلهای ممنوعه اصفهان پرهیز کنند
رئیس پلیس راهور استان اصفهان از رانندگان خواست تا با توجه به شرایط ترافیکی در هسته مرکزی اصفهان و حاشیه زاینده رود نسبت به رعایت مقررات توجه داشته باشند و از پارک دوبل خودروها و پارک در محلهای ممنوعه خودداری کنند چرا که این رفتارها منجر به افزایش ترافیک در شهر میشود.
وی تصریح کرد: همچنین طرح زوج و فرد در محدوده مرکزی شهر تا پایان تعطیلات نوروز لغو شده است.
نظر شما