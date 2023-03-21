به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه تماشا، همزمان با نوروز ۱۴۰۲ شبکه تماشا کنداکتور روتین خودش را تغییر می‌دهد و سریال‌های ایرانی و خارجی همچون «آوای باران»، سریال کره‌ای «سایمدانگ»، «چار دیواری»، فصل سوم سریال «زیر خاکی»، «مندلورین» را برای این ایام در نظر گرفت.

«آوای باران»

«آوای باران» به کارگردانی حسین سهیلی زاده با بازی آزاده زارعی، ثریا قاسمی، حمیدرضا پگاه، سام درخشانی، الهام چرخنده، مهران احمدی، نیلوفر پارسا، سپیده خداوردی، امیردژاکام، سیاوش خیرابی، مهران رنجبر، مبینا سادات آتشی، و علی یعقوبی ایام نوروز هر روز ساعت ۱۸ روی آنتن شبکه تماشا می‌رود و ساعت ۱۲ روز بعد بازپخش آن پخش خواهد شد.

داستان این سریال زندگی یک تاجر دارو به‌نام طاها ریاحی را روایت می‌کند که با بروز اتفاقاتی، سرنوشت عجیبی برای او و دخترش رقم می‌خورد.

«سایمدانگ»

سریال کره‌ای «سایمدانگ» به کارگردانی یون سانگ هو و تهیه کنندگی لی یونگ سوک محصول ۲۰۱۷ کره جنوبی است که دو زمان حال و گذشته را با هم به نمایش در می‌آورد و به همین سبب متفاوت‌ترین سریال ساخت این کشور محسوب شده است.

این سریال با حضور لی یونگ آئه، که بینندگان با ایفای نقش یانگوم به خاطر دارند، در دو زمان حال و گذشته جریان دارد.

سریال سایمدانگ به مدیریت دوبلاژ زهره شکوفنده و حضور گویندگانی همچون مینو غزنوی (دوبلور یانگوم در جواهری در قصر) و منوچهر والی زاده (دوبلور افسر مین جانگو در جواهری در قصر) در دو نقش اصلی این سریال یعنی بانو سایمدانگ و لی گیوم دوبله شده‌است.

مجموعه تلویزیونی «سایمدانگ» هر شب ساعت ۱۹ پخش و در ساعات ۱ بامداد و ۱۳ و ۷ عصر هم از شبکه تماشا بازپخش می‌شود.

«چاردیواری»

مجموعه تلویزیونی طنز «چاردیواری» به کارگردانی سیروس مقدم با بازی امیر جعفری، آتیلا پسیانی، مریم امیر جلالی، سعید آقاخانی، مهران رجبی، بهنوش طباطبایی و… در ایام نوروز ساعت ۲۰ روی آنتن شبکه تماشا می‌رود و بازپخش آن ۲،۸،۱۴ روز بعد پخش می‌شود.

«چاردیواری» داستان جوانی به نام نادر است که در گذشته درخواست دختر جوان به نام مریم را برای ازدواج ظاهری و رسمی قبول کرده است. دختر که قصد داشته با این ازدواج در خارج از کشور ادامه تحصیل دهد، حالا پس از چند سال از خارج از کشور برگشته است.

«زیرخاکی ۳»

فصل سوم سریال زیرخاکی به کارگردانی جلیل سامان نوروز ۱۴۰۲ ساعت ۲۱ روی آنتن شبکه تماشا می‌رود و بازپخش آن ۳ بامداد، ۹ صبح و ۱۵ عصر روز بعد پخش می‌شود.

داستان فصل سوم سریال زیرخاکی از همان‌جایی آغاز می‌شود که سریال زیرخاکی ۲ به پایان رسید در فصل دوم «زیرخاکی» با به اسارت رسیدن فریبرز و ناصری به دست نیروهای بعثی در جبهه به پایان رسید و مخاطبان در فصل جدید از ادامه ماجراها مطلع می‌شوند.

در این سریال پژمان جمشیدی، ژاله صامتی، نادر فلاح، گیتی قاسمی، مریم سرمدی، خسرو احمدی، اکبر رحمتی، مهری آل آقا، اصغر نقی‌زاده، رایان سرلک و ستاره پسیانی، هومن برق‌نورد و نسرین نصرتی به ایفای نقش می‌پردازند.

«مندلورین»

مجموعه تلویزیونی «مندلورین» فروردین ۱۴۰۲ ساعت ۲۲ روی آنتن شبکه تماشا می‌رود.این سریال در سال ۲۰۱۹ به کارگردانی جان فاورو ساخته شده است. سریال مندلورین محصول کشور آمریکا و در ژانر اکشن و ماجراجویی است.

داستان این سریال درباره یک تفنگدار تنها به نام مندلورین است که درد و رنج‌های بسیاری را کشیده هست و در یک کهکشان دورافتاده خارج از قلمروی جدید سرگردان است و سعی دارد به هدف خود برسد. اما …

پدرو پاسکال، جینا کارانو، کارل ویترز، دیو فیلونی، امیلی اسوالو، تایکا وایتینی از جمله بازیگران سریال مندلورین هستند.

سریال مندلورین هر شب ساعت ۲۲ از شبکه تماشا پخش می‌شود و در ساعت‌های ۰۴:۰۰، ۱۰:۰۰ و ۱۶ تکرار آن قابل مشاهده است.

«پژمان»

«پژمان» سریال «پژمان» به تهیه‌کنندگی محسن چگینی و نویسندگی برادران قاسم‌خانی ساعت ۲۳ روی آنتن می‌رود و بازپخش آن ساعت‌های ۱۷،۱۱،۵ خواهد بود.

داستان سریال درباره پژمان جمشیدی ستاره سابق فوتبال است که با شروع فصل جدید، موفق به بستن قرارداد با گروه دلخواهش نمی‌شود. او که همچنان در حال‌وهوای دوران شهرت و محبوبیتش به سر می‌برد به همراه مدیر برنامه‌هایش به دنبال یک باشگاه ورزشی برای عقد قرارداد می‌گردد و در این مسیر با ماجراهای جالبی روبه‌رو می‌شود.پژمان جمشیدی، سام درخشانی، شقایق دهقان، بهاره رهنما، بیژن بنفشه‌خواه و اردشیر کاظمی بازیگران اصلی این سریال هستند.

«نون خ ۴»

«نون خ ۴» یک مجموعه تلویزیونی به کارگردانی و بازیگری سعید آقاخانی است. سریال نون خ یکی از سریال‌های پرطرفدار رسانه ملی است. این فصل از سریال برای فروردین ماه ۱۴۰۲ آماده پخش خواهد شد؛ شنبه تا چهارشنبه همزمان از شبکه تماشا ساعت ۲۴ هر شب پخش می‌شود و بازپخش آن ۶ صبح روز بعد خواهد بود.