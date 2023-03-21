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۱ فروردین ۱۴۰۲، ۱۲:۳۳

در اولین روز از سال جدید؛

اهدای اعضای بدن جوان خمینی جان چند بیمار را نجات داد

اهدای اعضای بدن جوان خمینی جان چند بیمار را نجات داد

اراک- سرپرست دانشکده علوم پزشکی خمین از اهدای اعضای بدن جوان اهل این شهرستان که جان چند بیمار را نجات داد، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد رحیمی با اشاره به اهدای اعضای بدن جوان اهل این شهرستان که جان چند بیمار را نجات داد، گفت: زنده‌یاد علی اصغر رضایی، ساکن روستای شهابیه از توابع خمین در روزهای گذشته در یک سانحه تصادف در محور ساوه - قم دچار حادثه شد و چند روز در بخش آی سی یو بیمارستان قم بستری بود.

سرپرست دانشکده علوم پزشکی خمین افزود: با وجود تلاش پزشکان و همکاران این بیمارستان، این جوان دچار مرگ مغزی شد.

وی ادامه داد: با رضایت خانواده این جوان، پیکر وی برای اهدای عضو به تهران منتقل شد.

رحیمی بیان کرد: اعضای بدن این بیمار مرگ مغزی به چند بیمار حیات دوباره بخشید.

کد مطلب 5737958

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