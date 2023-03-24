امنیت مازندران مرهون تلاش پلیس است/ دستگیری ۱۰۶۸ قاچاقچی

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله سلگی شامگاه جمعه در جمع عناصر خدوم پلیس مازندران با اشاره به رسالت خطیر آنان در برقراری نظم و امنیت اجتماعی گفت: احساس امنیت اجتماعی در پرتو رشادت و جانفشانی پلیس مقتدر حاصل شده است.

وی اقتدار پلیس در سایه اجرای قانون و مهربانی توأم با وظیفه شناسی را شاخصه مهم نیروهای فراجا دانست وافزود: مردم وفادار کشورمان همواره قدردان زحمات و تلاش‌های ستودنی پلیس در رده‌های مختلف هستند.

معاون استاندار مازندران با اشاره به تلاش شبانه روزی پلیس در جاده‌ها و مراکز تفریحی و گردشگری برای تأمین امنیت مسافران یادآورشد: حضور ملموس و شبانه روزی پلیس در سطح جاده‌ها و مراکز تفریحی مازندران موجب رضایتمندی مسافران و مسئولان استان در ایام نوروز شده است.

سلگی خاطر نشان کرد: رویکرد دولت در تأمین امنیت جامعه نرم افزاری و مبتنی بر اقدامات فرهنگی است.

وی در این ارتباط با اشاره به اجرای طرح مقابله با خرده فروشان و جمع آوری معتادان متجاهر در مازندران که ۹ روز زودتر از سطح کشور در این استان اجرایی شد افزود: در اجرای این طرح تاکنون هزار و ۶۸ قاچاقچی موادمخدر و ۴۷۴ معتاد متجاهر از سطح استان مازندران دستگیرو جمع آوری شدند.

جانشین استاندار در ستاد سفرهای نوروزی مازندران اظهار کرد: تا پایان تعطیلات آرایش کنونی پلیس برای تأمین امنیت مسافران در قرارگاه نوروزی حفظ خواهد شد.

سلگی تصریح کرد: همکاری و هم افزایی پلیس با دست اندرکاران ستاد سفرهای نوروزی مازندران واجد تقدیر است.

معاون سیاسی، امنیتی استاندار مازندران با اشاره به مشکلات ترافیکی در جاده‌های غرب استان از اهتمام پلیس راهور در ساماندهی ترافیک و نظم بخشی به عبور و مرور خودروها در محورهای مواصلاتی تجلیل کرد.

این مسئول سیاسی تصریح کرد: با تلاش عوامل پلیس از آغاز تعطیلات نوروزی تاکنون هیچ گونه رخ داد ناگوار امنیتی در مازندران نداشتیم.