۳ انتصاب جدید در فنی و حرفه ای استان بوشهر انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای بوشهر صبح شنبه در مراسم معارفه مدیران جدید فنی و حرفهای استان بوشهر اظهار داشت: اجرای مطلوب اهداف و سیاستهای سازمانی و بهبود کیفی فرآیندهای آموزشی باید با جدیت دنبال شود.
عبدالمجید دراهکی بیان داشت: با شناسایی ظرفیتهای منطقه و ابعاد آموزشهای فنی و تخصصی در مراکز و برنامه ریزی دقیق در اجرای آموزشها مطابق با نیاز بازار کار میتوان شاهد توسعه اشتغال در جامعه باشیم.
وی تصریح کرد: با استفاده از تمامی ظرفیتها و توانمندیهای موجود تلاش شود که رسالت سازمانی را با مهارت آموزی به افراد جویای کار فاقد مهارت برای ایجاد شغل و ارتقای مهارت شاغلین در صنایع و کارخانجات دنبال کرده و با ایجاد مراکز جوار و بین کارگاهی و آموزش در محیط کار واقعی با رویکرد ارتقا کمیت و کیفیت در مسیر بهبود مستمر گام برداریم.
دراهکی تاکید کرد: رشد و گسترش آموزشهای مهارتی در بین اقشار مختلف جامعه در سایه وفاق، همدلی و همراهی همکاران محقق میشود و اجرای این مهم موجب توسعه و بالندگی صنایع، اشتغالزایی و کارآفرینی در استان بوشهر میشود.
در این نشست مهدی فرامرزی به عنوان معاون اداری و پشتیبانی، حنیف کریمی به عنوان رئیس مرکز سنجش و ارزشیابی مهارت و صبیه فرجادی به عنوان رئیس مؤسسات کارآموزی آزاد فنی و حرفهای معرفی شدند.
در این نشست از جلیل زارع، مهدی فرامرزی و فریبا خنسیر مدیران سابق معاونت اداری و پشتیبانی، سنجش و ارزشیابی مهارت و مؤسسات کارآموزی آزاد فنی و حرفهای بوشهر قدردانی شد.
نظر شما