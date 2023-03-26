به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای ملی فوتبال ایران و کنیا از ساعت ۲۰:۳۰ سه شنبه این هفته در دیداری تدارکاتی در ورزشگاه آزادی به مصاف هم خواهند رفت. تیم کنیا به همین منظور شب گذشته به سمت تهران پرواز کرد و فردا دوشنبه هم یک جلسه تمرین سبک را پیش از رویارویی با ایران برگزار میکند.
انگین فیرات سرمربی تیم ملی کنیا که سابقه کار در تیم ملی ایران در زمان سرمربیگری علی دایی و همچنین سابقه باشگاههای سپاهان و سایپا را دارد، پیش از سفر به تهران، درباره دیدار با ایران مصاحبهای انجام داد و تاکید کرد که هدف تیمش از این مسابقه یادگیری است نه پیروزی.
فیرات گفت: ارزش مالی یک بازیکن ایران از کل تیم ما (کنیا) بیشتر است اما هنوز هم برخی از مردم درباره پیروزی ما صحبت میکنند. نمی دانم آنها در کدام سیاره زندگی میکنند!
وی افزود: دلیل اینکه من چنین مسابقهای را میخواهم این است که بازیکنان بفهمند بازی در سطح بالا به چه معناست، کجا هستیم و باید کجا برویم. این مسابقهای است برای یادگیری، نشان دادن شخصیت، متحد شدن به عنوان یک تیم و تلاش خودمان.
این اولین بار در چند سال گذشته است که کنیا با تیمی روبرو میشود که در رده ۳۰ برتر جدول رده بندی فیفا قرار دارد. در دهه گذشته، مصر برترین تیمی بوده است که کنیا با آن روبرو شده است. مصر در حال حاضر در رده بندی فیفا در رده ۳۹ قرار دارد.
فیرات تاکید کرد که تیمش برای ثبت نتایج مثبت باید به طور مداوم در برابر حریفان سرسختتر از جمله تیمهای برتر اروپا بازی کند.
این مربی که بین سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ دستیار سرمربی ایران (علی دایی) بود، گفت که آنقدر این تیم را درک میکند که حتی با بازیکنانش نیز نحوه بازی این تیم را در دیدار روز سه شنبه در میان گذاشته است.
فیرات در این ارتباط تصریح کرد: من ۵ سال در ایران از جمله تیم ملی کار کردم و آنها را به خوبی میشناسم. حتی به بازیکنانم گفتم ایران (سه شنبه) چگونه بازی خواهد کرد. من تعجب کردم که حتی در بازی دوستانه (پنجشنبه مقابل روسیه که با نتیجه ۱-۱ به پایان رسید) آنها بسیار تهاجمی بودند، سخت کار کردند و با تمام بازیکنان اصلی خود به میدان رفتند. ما با یک تیم واقعاً درجه یک روبرو خواهیم شد و این چیزی است که من میخواهم.
خط زدن «بنسون اومالا» مهاجم جوان و آقای گل لیگ کنیا از لیست این تیم برای بازی مقابل ایران هم موضوع دیگری بود که فیرات در آخرین گفتگوی خود پیش از پرواز به سمت تهران به آن واکنش نشان داد. به گفته سرمربی کنیا، بهترین گلزن بودن هرگز تضمینی برای حضور در تیم ملی نیست.
او اضافه کرد که با وجود برخی از بازیکنان برتر از جمله مهاجم «مایکل اولونگا» و «مسعود جمعه» که هنوز در تیم کنیا هستند، انتخاب یک بازیکن جوان سخت است.
سرمربی کنیا گفت: به دور دنیا نگاه کنید. آیا این تضمینی است که اگر گلزن برتر باشی در تیم ملی بازی کنی؟ بنسون بدشانس است زیرا ما مسعود جمعه و مایکل اولونگا را داریم، بنابراین ورود به تیم ملی برای بازیکن جوان آسان نیست. به همین دلیل است که گفتم این پسرها را تحت فشار نگذارید و اجازه بدهید رشد کنند.
نظر شما