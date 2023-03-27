آزادی ۳۱۱ زندانی همدانی با کمک ستاد دیه

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن خانجانی موقر، با تقدیر از فعالیت‌های اثربخش ستاد دیه استان در تلاش برای پرداخت بدهی‌های مددجویان، از مختومه شدن ۳۱۱ فقره از پرونده‌های مالی، مهریه، دیه و نفقه با پیگیری‌های انجام شده و کمک خیران نیک اندیش و همراهی آنان با ستاد دیه استان خبر داد.

وی تصریح کرد: بنابراین در یک سال اخیر ۳۱۱ زندانی که ۱۶ نفر آنان زن بودند با پرداخت جرایم مالی با کمک ستاد دیه از زندان آزاد و به آغوش گرم خانواده‌های خود بازگشتند.

دادستان همدان افزود: مجموع بدهی‌های این افراد ۷۶۸ میلیارد و ۹۷۶ میلیون ریال بود که با پیگیری‌های انجام شده از جمله جلب رضایت از شاکی، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و یا قسط بندی پرداخت شده است.

خانجانی موقر با بیان اینکه میزان نقدینگی مددجویان تنها ۲۴ میلیارد ریال بود که برای آزادی خود هزینه کردند، عنوان کرد: تلاش ستاد دیه برای جلب رضایت از شاکیان درباره پرونده‌های مالی ستودنی است، تا جایی که شاکیان در پرونده‌های مختلف با رضایتشان، از ۲۲۶ میلیارد ریال خود گذشتند.

وی اعلام کرد: همچنین ۳۳۶ میلیارد ریال به صورت اعسار به تقسیط همان قسط بندی، ۹۴ میلیارد و ۱۷۶ میلیون ریال در قالب تسهیلات کم بهره از سوی بانک‌های ملت، ملی، تجارت و صادرات، ۸۴ میلیارد ریال کمک پرداختی ستاد برای پرونده‌های مالی و دیه و ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال نیز از طریق صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به منظور آزادی زندانیان تأمین و پرداخت شد.